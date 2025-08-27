Самата израелска армия разкрива: огромен процент от жертвите в Газа са цивилни

Данни от класифицирана база данни на израелското военно разузнаване показват, че петима от шестима палестинци, убити от израелските сили в Ивицата Газа, са били цивилни граждани. Това е 83% от общия брой на палестинските жертви във войната, подпалена след атаката на "Хамас" от 7 октомври 2023 г. Става въпрос за изключително висок процент на убийства, рядко срещан в последните десетилетия на война.

По-висок процент на цивилни жертви в даден конфликт има само в Руанда през 1994 г. (99,8%), в Мариупол през 2022 г. (95%, като тук данните за кървавата руска обсада са отделени от тези за цялата война в Украйна) и в Сребреница през 1992-95 г. (92%).

Много рядко явление: колко цивилни са убити в Ивицата Газа?

Към май 2025 г. - 19 месеца след началото на войната в Газа - израелските разузнавателни служби са регистрирали 8900 имена на бойци от "Хамас" и "Палестинския ислямски джихад" като мъртви или "вероятно мъртви", сочи съвместно разследване на британското издание The Guardian, израелско-палестинското списание +972 Magazine и изданието Local Call, което публикува материали на иврит.

Към посочения момент общо 53 000 палестинци са били убити от израелски атаки, според здравните власти в Газа, контролирани от "Хамас". Тази цифра включва бойци и цивилни. Бойците, посочени в базата данни на израелското военно разузнаване, съставляват едва 17% от общия брой, което показва, че 83% от загиналите са цивилни.

Снимка: Getty Images

Обширният материал е публикуван в The Guardian на 21 август. Днес, 27 август, Министерството на здравеопазването в Газа, под контрола над "Хамас", съобщава, че общо палестинските жертви са вече минимум 62 895, а ранените са поне 158 927.

"Това съотношение на цивилни сред убитите би било необичайно високо, особено като се има предвид, че то продължава от толкова дълго време", казва Тереза Петърсон от Програмата за данни за конфликти в Упсала, Швеция (UCDP), която проследява цивилните жертви по целия свят. "Ако изберете конкретен град или битка в друг конфликт, можете да намерите подобни съотношения, но като цяло това се случва много рядко".

Много учени, занимаващи се с геноцид, адвокати и активисти за правата на човека, включително израелски академици, твърдят, че Израел извършва геноцид в Газа, като се позовават на масовото избиване на цивилни и наложения глад.

Израел се оплита в обяснения

Израелската армия не оспорва съществуването на базата данни, нито данните за смъртните случаи сред "Хамас" и "Палестинския ислямски джихад", когато Local Call и +972 Magazine са се обърнали към нея за коментар. Когато от The Guardian са потърсили коментар по същите данни, говорител на Израелските сили за отбрана (IDF/ЦАХАЛ) е заявил, че са решили да "преформулират" отговора си.

В обновеното изявление се казва, че "цифрите, представени в статията, са неточни", без да се уточнява кои данни се оспорват от израелската армия. Добавя се също, че цифрите "не отразяват данните, налични в системите на IDF" - отново не се уточнява кои системи. Говорителят не казва защо армията е дала различни отговори на въпроси за един и същ набор от данни.

Базата данни съдържа имената на 47 653 палестинци, считани за активни членове на военните крила на "Хамас" и "Ислямски джихад". Тя се основава на явни вътрешни документи на групите, иззети в Газа, които не са били прегледани или проверени от The Guardian.

Снимка: Getty Images

Множество източници от разузнаването, запознати с базата данни, казват, че военните я считат за единствения авторитетен източник на информация за жертвите сред бойците.

Военните също така считат данните на Министерството на здравеопазването в Газа за надеждни, съобщи Local Call. Бившият шеф на военното разузнаване наскоро се позова на тях, въпреки че израелските политици редовно отхвърлят тези цифри като пропаганда.

И двете бази данни вероятно подценяват броя на жертвите. Министерството на здравеопазването в Газа отчита само хората, чиито тела са били открити, а не хилядите, погребани под развалините. Израелското военно разузнаване не разполага с информация за всички загинали бойци или всички новобранци. Но израелските офицери използват именно тези бази данни за планиране на военните операции.

Израелските политици и генерали по различен начин оценяват броя на убитите бойци - най-високата оценка е 20 000 - или твърдят, че съотношението между цивилни и бойци е 1:1.

По-високите цифри, цитирани от израелските власти, може да включват цивилни лица, свързани с "Хамас" - например държавни администратори и полицаи, въпреки че международното право забранява да се атакуват хора, които не участват в бойни действия. Вероятно сред тях има и палестинци, които нямат връзка с "Хамас". Южното командване на Израел разреши на войниците да докладват за убитите в Газа като жертви на въоръжени групировки, без да ги идентифицират или проверяват.

"Хората се повишават в ранг на терористи след смъртта си", казва пред британската медия източник от разузнаването на Израел, който придружава силите на място. "Ако бях послушал бригадата, щях да стигна до заключението, че сме убили 200% от членовете на "Хамас" в района".

"Блъф" на Бенямин Нетаняху

Пенсионираният генерал Ицхак Брик казва, че действащите израелски войници са знаели, че политиците преувеличават броя на жертвите на "Хамас". Брик е бил съветник на премиера Бенямин Нетаняху в началото на войната, а сега е сред най-острите му критици. "Няма абсолютно никаква връзка между обявените цифри и това, което всъщност се случва. Това е просто един голям блъф", смята той.

Снимка: Getty Images

Брик е командвал военните академии на Израел и казва, че поддържа връзка с действащи офицери. Той описва среща с войници от единица, която идентифицира убитите палестинци в Газа. Те му казали, че "повечето от тях" са били цивилни.

Въпреки че голяма част от Ивицата Газа е превърната в руини и десетки хиляди хора са убити, в класифицираната база данни са включени близо 40 000 души, които армията счита за бойци и които все още са живи. Оценките за жертвите от членове на "Хамас" и "Ислямски джихад" също показват, че израелските власти преувеличават броя на загиналите бойци в публичните си изявления, казва палестинският анализатор Мухамад Шехада.

До декември 2024 г. около 6500 души от военното и политическото крило на двете групи са били убити, разказали му техни членове. "Израел разширява границите, за да може да определи всеки човек в Газа като член на "Хамас". Всичко това е убиване в момента за тактически цели, които нямат нищо общо с неутрализирането на заплахата", допълва Шехада.

Убийства при чакане за храна

Делът на цивилните жертви сред загиналите вероятно е нараснал още повече от май месец насам, когато Израел се опита да замести ООН и хуманитарните организации, хранели преди това палестинците по време на войната. Израелските сили са убили стотици хора, опитващи се да получат храна от разпределителните центрове във военните зони с ограничен достъп.

Доставките на място се осъществяват от Хуманитарната фондация за Газа (GHF) - групата, подкрепяна от Израел и САЩ, която е натоварена с разпределянето на дажбите. Международната общност широко критикува Тел Авив и Вашингтон за този метод: Отново снишаване? България остана извън европейска декларация, осъждаща Израел за хуманитарната помощ в Газа.

Сега гладуващите оцелели, вече принудени да се съберат в едва 20% от територията, са получили заповед да напуснат северната част, защото Израел започна поредна наземна операция, която вероятно ще има катастрофални последствия за цивилните - поемане на контрола над град Газа. Тази офанзива заплашва и живота на заложниците, които все още "Хамас" държи. Смята се, че те са около 50, а за 20 от тях се счита, че са живи.

Снимка: Getty Images

Естеството на конфликта влияе на мащаба на убийствата

Мащабът на убийствата се дължи отчасти на естеството на конфликта, казва Мери Калдор, почетен професор в Лондонското училище по икономика и политически науки (LSE) и директор на Програмата за изследване на конфликти, както и автор на "Новите войни" - книга, описваща ерата след Студената война.

Международното хуманитарно право е разработено, за да защити цивилните в конвенционалните войни, в които държавите разполагат войски, за да се изправят една срещу друга на бойното поле. В Газа Израел се бори с бойци на "Хамас" в гъстонаселени градове и е установил правила за водене на бойни действия, които позволяват на неговите сили да убиват голям брой цивилни при удари дори срещу нископоставени бойци. Израел неведнъж е обвинявал "Хамас", че групировката, считана за терористична от САЩ и ЕС, използва цивилните като "жив щит".

"В Газа става дума по-скоро за кампания от целенасочени убийства, отколкото за битки, и те се извършват, без да се обръща внимание на цивилните", казва Калдор.

Съотношението на цивилни сред загиналите в Газа е по-скоро сравнимо с това в последните войни в Судан, Йемен, Уганда и Сирия, където голяма част от насилието е било насочено срещу цивилни, добавя тя. "Това са войни, в които въоръжените групи се стремят да избягват битки. Те не искат да се бият помежду си, а искат да контролират територия и го правят, като убиват цивилни. Може би същото важи и за Израел. И това е модел на война (в Газа), която има за цел да доминира над населението и да контролира територията. Може би целта винаги е била принудително разселване".

Израелски изявления, които сочат към геноцид

Снимка: Getty Images

Израелското правителство твърди, че войната е в защита на страната след атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., при които загинаха 1200 души, а 251 бяха взети за заложници в палестинския анклав. Само че политическите и военните лидери редовно използват реторика, подбуждаща към геноцид.

Генералът, който ръководи военното разузнаване в началото на войната, казва, че за всеки убит човек дневно трябва да умрат 50 палестинци, добавяйки, че "вече няма значение дали са деца". Ахарон Халива, който подаде оставка през април 2024 г., посочва в записи, излъчени по израелската телевизия този месец, че масовите убийства в Газа са "необходими" като "послание към бъдещите поколения" палестинци.

Много израелски войници са свидетелствали, че всички палестинци в Газа се третират като цел. Един от тях, разположен в южния град Рафах тази година, казва, че неговата единица е създала "въображаема линия" в пясъка и е стреляла по всеки, който я пресече, включително два пъти по деца и веднъж по жена. Те стреляли, за да убиват, а не за да предупреждават, добавя той.

Нета Крофърд - професор по международни отношения в Оксфордския университет и съосновател на проекта "Цената на войната" - смята, че израелските тактики бележат отказване от десетилетна практика, разработена за защита на цивилни лица. През 70-те години на миналия век общественото отвращение от американските кланета във Виетнам принуди западните военни сили да променят начина, по който воюват. Новите политики бяха приложени несъвършено, но отразяваха фокус върху ограничаване на вредите за цивилни, което вече не изглеждаше да е част от военните планове на Израел, казва тя.

"Те твърдят, че използват същите процедури за оценка и намаляване на жертвите сред цивилното население, както държави като Съединените щати. Но ако погледнем тези цифри за жертвите и техните практики по отношение на бомбардировките и унищожаването на цивилна инфраструктура, става ясно, че това не е така", смята професорът.

