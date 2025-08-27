Бой в центъра на София заради поставена скоба (ВИДЕО)

Истински екшън се разигра днес по обяд (27 август) в центъра на София. Служители на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) и двама мъже се сбиха на столичната улица "Дунав" заради поставена скоба.

Както сами можете да видите във видеото, докато нарушителите се опитват да премахнат скобата от автомобила си, пристига кола със служители на ЦГМ и спира до тях. Секунди по-късно служителите слизат от колата, а словесният им спор бързо прераства в бой.

Your browser does not support the video tag.

Още: Ремонт променя движението на четири трамвая в центъра на София

На мястото са дошли екипи на полицията, съобщава вестник "24 часа".

Видео: вестник "24 часа"

Още: В борбата с незаконните гонки: Купуват нови камери за скорост