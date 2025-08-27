Полска медия уволни зам.-главния си редактор украинец, сравнил президента Навроцки с престъпен бос (ВИДЕО)

Виталий Мазуренко - украински журналист и заместник-главен редактор на полското издание Obserwator Miedzynarodowy, е бил уволнен, след като е обидил полския президент Карол Навроцки. Това става ясно от изявление на медията, публикувано на 27 август. Новината идва на фона на нарастващото напрежение между Украйна и Полша, която от началото на пълномащабната инвазия на Русия е един от ключовите съюзници на Киев.

Мазуренко сравни Навроцки с лидер на престъпна банда

По-рано тази седмица, по време на предаване на живо по Polsat News, Мазуренко нарече Навроцки "пачан" – жаргон, използван в престъпните среди за описание на лидер на банда или престъпен бос.

В последващо изявление медията заяви, че коментарът на Мазуренко отразява личното му мнение и не представлява позицията на изданието. "Като полски портал, ние категорично отхвърляме и не толерираме никакво подкопаване на авторитета на президента на Република Полша", се казва в изявлението.

Witalij Mazurenko w Polsacie określił Prezydenta Nawrockiego de facto jako jakiegoś przywódcę gangu więziennego. @PK_GOV_PL - oczekuję wszczęcia śledztwa z art. 135 par. 2 kk, czyli znieważenia Prezydenta.



Pan Mazurenko dowiódł słuszności weta i kontrprojektu Prezydenta. pic.twitter.com/sxGb8t16Qi — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) August 26, 2025

Заплаха с до 3 години затвор

Съгласно полското законодателство, публичното оскърбяване на президента е престъпление, наказуемо с до три години лишаване от свобода.

Мазуренко, който е родом от Украйна, но притежава полско гражданство, по-късно се извини за изказванията си. Въпреки това Збигнев Богуцки - началник на кабинета на полския президент - призова за предприемане на правни действия срещу него.

"Полското гражданство трябва да бъде уникална чест и задължение да се поставят Полша и нейните интереси на първо място", заяви Богуцки. Този случай може да бъде повод "да се започне сериозна дискусия" за въвеждането на закони в Полша, които да позволяват отнемането на гражданство, "придобито чрез натурализация", каза още той.

Карол Навроцки и спряната помощ за украинци

Само дни по-рано Карол Навроцки наложи вето върху законопроект за социална помощ и здравеопазване за украински граждани. От думите му става ясно, че вече няма да има социални помощи и безплатна медицинска помощ за безработни украинци.

"Не променям мнението си и считам, че "800+" трябва да получават само онези украинци, които поемат задължението да работят в Полша. Същото важи и за здравеопазването", аргументира се държавният глава. По програмата "Семейство 800+" семействата с деца на издръжка имат право на помощ за отглеждане на дете до 18-годишна възраст, независимо от доходите - 800 злоти на месец за дете.

Снимка: Getty Images

Полският президент предложи и изменения, които биха удължили периода, необходим за придобиване на полско гражданство, биха въвели по-тежки наказания за незаконно преминаване на границата и биха приравнили "символите на Бандера" с нацистките и комунистическите символи в полския наказателен кодекс. Става въпрос за промотирането на Степан Бандера - украински националистически лидер, който се е борил както срещу нацистките, така и срещу съветските сили по време на Втората световна война, и неговата бунтовническа армия.

В Полша също са недоволни от действията на президента

Този ход предизвика напрежение между кабинета на полския президент и Киев, но доведе и до известна негативна реакция в Полша.

Полски жени, сред които две бивши първи дами, призоваха президента да отмени ветото, като изтъкнаха, че решението му нанася непропорционално голяма вреда на украинските бежанки, техните деца, възрастните хора и болните.

"Призоваваме ви – тези, които създават законите и представляват Републиката – да възстановите чувството за защита и да отхвърлите думите, които стигматизират, вместо да предпазват", се казва в писмото, публикувано в Gazeta Wyborcza на 27 август и цитирано от Kyiv Independent. "Нека законите служат на хората, а не на политическите игри".

Навроцки и отношенията с Киев

Навроцки - консерватор, подкрепян от опозиционната партия "Право и справедливост" - спечели с малка преднина президентските избори на 1 юни. Той взе 50,89% от гласовете, побеждавайки кмета на Варшава Рафал Тшасковски, подкрепян от управляващата коалиция на премиера Доналд Туск.

Като историк, превърнал се в политик, издигането на Навроцки на президентския пост сигнализира за нарастващи предизвикателства за полско-украинските отношения. Макар новият държавен глава да потвърди подкрепата си за борбата на Украйна срещу руската агресия, той също така се изказа против стремежите на Киев да се присъедини към ЕС и НАТО, често обръщайки внимание на историческите обиди от миналото.

Победата на консерватора също така поддържа идеологическото разделение между полската президентска администрация и центристкото правителство на Туск.

