27 август 2025, 15:09 часа 310 прочитания 0 коментара
Беларуската икономика потъва солидарно с руската: Украинското разузнаване коментира

На фона на растящите проблеми на руската икономика, беларуската също почва да зацикля - защото двете са като скачени съдове. Украинското разузнаване съобщава официални данни за беларуската икономика, с явен подтекст: Така става, щом Путин ти е приятел номер едно.

Констатациите:

През януари-юли 2025 г. БВП на Беларус расте само с 1,3% на годишна база, при планирани 4,1%. Основните експортно ориентирани сектори – промишленост, транспорт и информационни технологии – не показаха практически никакъв растеж, което демонстрира слабо външно търсене и ограничен производствен капацитет.

Селското стопанство също изостава: към 1 август са събрани само 22,3% от зърнените култури, в сравнение с почти 60% миналата година.

Външнотърговският баланс се влошава: през юни дефицитът се увеличи с 240 милиона долара на месечна база поради спад в износа, особено на картофи. Въпреки това, беларуското икономическо министерство планира да се съсредоточи върху износа, прогнозирайки растеж с 3,7% през следващата година. През първата половина на годината обаче вносът вече намаля също с 3,7%. "Конкуренцията на руския пазар притиска дори местните производители, докато беларуските компании губят последните си ниши на далечни пазари", коментират украинците.

Инфлационният натиск също се засилва: през юли годишната инфлация е била 7,4%, през август се очаква да бъде 7,5%, а през есента – 8–9% при планирано ниво от 5%.

