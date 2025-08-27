Русия понижи сериозно прогнозата за икономическия си растеж

Русия очаква икономически растеж от 1,5 на сто през 2025 г., което е с един процентен пункт под предишната официална прогноза за 2,5 на сто. Това заяви днес на среща в Кремъл министърът на финансите Антон Силуанов, цитиран от Ройтерс.

Руската икономика отчете стабилен ръст през 2023 и 2024 г. въпреки многобройните западни санкции, наложени след инвазията ѝ в Украйна през 2022 г., но тази година рязко се забавя. Вътрешната икономическа активност е под натиск заради недостига на работна сила и високите лихвени проценти, въведени за овладяване на инфлацията, която се е ускорила от рекордните военни разходи.

Силуанов информира президента Владимир Путин, че Министерството на икономиката вече очаква растеж от поне 1,5 на сто тази година. Официалната прогноза за 2025 г. беше за 2,5 на сто.

"Макар и през тази година условията за провеждане на паричната и кредитната политика да са трудни, все пак темпът на икономически растеж няма да бъде по-слаб от 1,5 на сто, поне според оценката на Министерството на икономиката", заяви Силуанов.

Според думите му балансираният бюджет ще даде повече възможности на централната банка да смекчи паричната и кредитната си политика, което ще направи кредитните ресурси по-достъпни и ще осигури повече средства за секторите на икономиката.

