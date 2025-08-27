Застрахователят отговори на критиките на бащата на Сияна

Застрахователното дружество "ДаллБогг" излезе с официална позиция по повод публичните изявления на Николай Попов – бащата на загиналата при катастрофа Сияна, който критикува размера и начина на изплащане на обезщетенията. По-рано днес (27 август) Попов съобщи, че на дядото на Сияна – Георги Ламбев – е изплатено обезщетение от 53 733,97 лв. за инвалидизация вследствие на катастрофата. Той определи сумата като крайно недостатъчна, предвид тежките травми и очакваните разходи за лечение. Попов подчерта, че парите ще бъдат дарени "до стотинка", както и средствата от 300 000 лв., присъдени на родителите на Сияна за смъртта ѝ.

Той призова собственика на застрахователното дружество да направи дарение от 900 000 лв. в полза на столичната спешна болница "Н. И. Пирогов" и УМБАЛ – Бургас. Още: Родителите на Сияна получиха 300 000 лв. обезщетение: Толкова струва животът на дете в България

Съболезнования и отговор

"Изказваме, отново и отново, нашите искрени съболезнования за тежката и непоправима загуба на г-н Попов и неговото семейство. Ние осъзнаваме колко дълбока е болката от загубата на дете и изразяваме своето състрадание", посочват от дружеството.

В същото време компанията определя кампанията на Попов срещу "ДаллБогг" като "зле прицелена", а част от публичните му изявления – като "дезинформация", "подвеждащи внушения" и "нечистоплътни обиди".

"Единствено фактите, а не емоции и задкулисни планове трябва да занимават хората", подчертават от застрахователя.

Позицията на компанията

От "ДаллБогг" уточняват, че обезщетението в общ размер на 353 734 лв. е изплатено "изцяло и доброволно, при стриктно спазване на сроковете по Кодекса за застраховане" и е прието от правоимащите роднини. Според компанията сумата е "справедлива и напълно съответства на съдебната практика в страната".

"Искрената мъка не може да се компенсира с пари или със свръхобезщетения, които, ако бъдат изплащани неоснователно, ощетяват другите застраховани лица", посочват от дружеството. Още: "Парите няма да върнат детето ни": Семейството на Сияна дарява обезщетението от катастрофата

Компанията отхвърля обвиненията, че е съпричинител на трагедията. "ДаллБогг" няма отношение към пътната инфраструктура или поведението на участниците в движението, категорични са оттам.

Според застрахователя атаките на Николай Попов срещу "ДаллБогг" и свързани с нея дружества са "неоснователни и злонамерени", а думите му съдържат "невярна информация, манипулативни интерпретации и безпочвени обвинения".

"Разбираме емоциите и болката, които стоят зад думите му, но вярваме, че обществените дискусии следва да се основават на факти, а не на емоционални внушения или целенасочени манипулации", заявяват от дружеството.