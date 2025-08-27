Тръмп ще съди Джордж Сорос

Американският президент Доналд Тръмп днес поиска милиардерът филантроп Джордж Дорос, който се превърна в мишена на ултраконсерватори и конспиратори, и сина му да бъдат съдени за предполагаема подкрепа за протести в страната, прераснали в безредици.

Те "трябва да бъдат съдени по Закона за повлияни от рекет и корупция организации (RICO) заради подкрепата им за придружени с насилие протести в САЩ", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

"Няма да позволим на тези лунатици да разкъсват Америка повече, без дори да ѝ дадат шанс да „ДИША“ и да бъде СВОБОДНА. Сорос и неговата група психопати причиниха огромни щети на страната ни! Това включва и неговите луди приятели от Западното крайбрежие. Внимавайте, наблюдаваме ви!", написа още американският президент.

