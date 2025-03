Взрив, катастрофа: "Безсмъртният Дънкан Маклауд" е в Русия (ВИДЕО)

Ако мислите, че имате лош ден, просто гледайте това видео. Жена от Тоболск, Русия, буквално възкръсна от мъртвите. Първо тя е затрупана под развалини след газова експлозия в съседна сграда. Не стига това, а става и по-лошо – блъска я кола, която дава на заден. И точно когато си мислим, че всичко е приключило с фатален край, жената става изпод колата и си тръгва, сякаш нищо не се е случило.

Безсмъртният „Дънкан Маклауд" е в Тоболск?

If you think you're having a bad day, just watch this video



A woman from Tobolsk, Russia, quite literally rose from the dead: first, she was buried under rubble after a gas explosion in a neighboring building, then — just when you thought it couldn't get worse — she got hit by a… pic.twitter.com/O5z9DT8amn