Взрив край посолството на Украйна в Мадрид

Предполага се, че той е отворил писмо, в което е имало взривно вещество. На място работят полиция и сапьори. Пострадалият е хоспитализиран.

‼️An explosion occurred at the Ukrainian embassy in Madrid



One of the employees was "lightly" injured and hospitalized, local police said. According to preliminary information, he opened an envelope containing an explosive device. pic.twitter.com/yLVr48VGke