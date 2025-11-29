Студио Actualno:

Взривени са два танкера на руския сенчест флот: Службата за сигурност на Украйна потвърди

29 ноември 2025, 15:48 часа 600 прочитания 0 коментара
Взривени са два танкера на руския сенчест флот: Службата за сигурност на Украйна потвърди

Украйна е поразила два танкера, използвани от Русия за нелегален износ на нефт. За горящите танкери, от които бе евакуиран екипажът, съобщихме вчера, а днес има потвърждение от представител на Службата за сигурност на Украйна (ССУ), цитиран от Укринформ. Става дума за съвместна операция на ССУ и украинските военноморски сил като са използвани морски дронове Sea Baby.

По данни на ССУ двата танкера - "Кайрос" и "Вират" - са били празни и са пътували към пристанището в Новоросийск, голям руски петролен терминал. 

"На видео се вижда как, след като са ударени, двата танкера претърпяват критични щети и са на практика извадени от строя. Това ще нанесе голям удар по руския нефтен транспорт", каза представителят на ССУ.

Турските власти съобщиха, че взривовете са разтърсили вчера двата танкера близо до Босфора. Пожари са избухнали и на двата плавателни съда, като са предприети операции по спасяването на хората на борда.

Министерството на транспорта на Турция съобщи, че корабът "Вират" е понесъл незначителни щети след атаката и е в стабилно състояние, а екипажът е добре. Спасителните екипи са евакуирали 25 членове на екипажа от 274-метровия "Кайрос" след пожара, отбелязва институцията.

Украинското правителство многократно призова за по-строги мерки срещу сенчестия флот, който се използва за заобикаляне на международните санкции и който помага на Русия да изнася огромни количества нефт, като по този начин финансира войната си в Украйна.

