Взривоопасно: Призоваха башкирците, воюващи срещу Украйна, да се връщат в защита на родината си от руските сили (ВИДЕА)

"Призовавам всички бойци от Башкирия да напуснат територията на Украйна и да се върнат в родината си за защитата на своята земя и своя народ. Докато вие воювате за амбициите на един човек, вашия народ го бият с палки ОМОН и "Росгвардия". Този призив на башкирска жена обиколи социалните мрежи днес, 17 януари, след избухналите протести в азиатската република в състава на Руската федерация. Поводът е присъдата от четири години затвор на активиста Фаил Алсинов за "подбуждане на етническа вражда" като протестите започнаха още на 15 януари, когато съдът гледаше делото, а днес при обявяване на присъдата ситуацията ескалира до сериозни мащаби.

A video appeared online calling those residents of Bashkortostan who are in the "special military operation" to leave their positions and return home. https://t.co/OyIZMvh2aW pic.twitter.com/X3djzC7nPH — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 17, 2024

Части на "Росгвардия" и ОМОН се опитват да разпръснат протестиращите с използване на сила, сълзотворен газ и шумови гранати. Пътят в град Баймак, където това се случва, е блокиран от полицейските сили, а според местни жители заглушават и интернета.

Footage of protests in Bashkortostan



In Baymak, riot police beat and detain people who gathered to support Fail Altynov.



Riot police used tear gas. pic.twitter.com/D5YleGqwDZ — NEXTA (@nexta_tv) January 17, 2024

И докато протестиращите скандират "Свобода!" и "Фашисти!" започнаха и десетки арести на демонстранти, някои бяха хвърляни директно на земята. Има пострадали хора, а на един от протестиращите е била връчена и призовка да се яви във военната служба, след което е бил отведен от Федералната служба за сигурност (ФСБ).