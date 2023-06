Ъ-ъ-ъ, къде е?: Путин започна да заеква след като го попитаха къде е генерал Залужни (ВИДЕО)

При споменаването на името на най-известния украински военен Господаря на Кремъл за секунди спира да се контролира и започва неистово да заеква:

"А-а-а-а... а къде е той, Залужни? Аз, аз, аз, аз, аз... знам", опита се да събере мислите си Путин. "Струва ми се, че знам." Пауза. "Попитайте го него къде е. Но за това ще трябва да минете на чужд език. Струва ми се, че е зад граница. Но, но... мога и да греша", каза Путин.

ОЩЕ: Русия обяви за издирване главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна генерал Залужни

Russian President Vladimir Putin revealed the secret of where Zaluzhny may be. According to him, the commander-in-chief of the Armed Forces of Ukraine, most likely, is abroad. pic.twitter.com/K3uEmq07kh