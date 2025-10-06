Войната в Украйна:

YouTube премахна стотици видеа за актьори, генерирани от изкуствен интелект, след разследване

06 октомври 2025, 11:21 часа 369 прочитания 0 коментара
YouTube премахна над 250 видеоклипа, генерирани от изкуствен интелект, които включват знаменитости от Боливуд - повечето ги представят в романтични или интимни сцени, създадени без тяхното съгласие. Разследване на Ройтерс разкри, че съдържание с дигитални двойници на актьорите Абхишек Баччан и Айшвария Рай Баччан нарушава правата върху интелектуалната собственост на знаменитостите. Звездната двойка заведе дело в Ню Делхи, с което поиска премахването на всички такива видеоклипове и забрана за по-нататъшното им създаване.

Ищците също така поставиха под въпрос политиката на YouTube относно използването на изображения на знаменитости в системи за обучение с изкуствен интелект. Въпреки че съдия нареди на платформата да премахне част от съдържанието миналия месец, Ройтерс установи, че стотици такива видеоклипове остават онлайн.

Един от най-известните ресурси, разпространяващи такива видеоклипове, беше каналът AI Bollywood Ishq. Към момента на премахването му той съдържаше 259 видеа, някои от които бяха с откровено съдържание, и беше събрал над 16,5 милиона гледания. След публикацията на Ройтерс, страницата на канала изчезна и се появи съобщението "Тази страница не е налична".

YouTube съобщи, че каналът и съдържанието му са били премахнати от неговия автор. В изявление до Ройтерс, компанията заяви, че премахва "технически манипулирано или фалшиво съдържание, което може да подведе потребителите" и забранява злонамерената дезинформация.

Елена Страхилова
