За 60-ия му рожден ден: Путин награди Медведев с орден

Владимир Путин награди заместник-председателя на Съвета за сигурност на Руската федерация и бивш президент и премиер Дмитрий Медведев. Той получи орден „За заслуги пред Отечеството“ IV степен навръх 60-ия си юбилей. По този начин Медведев стана пълноправен кавалер на този орден.

Според президентския указ, Медведев е награден "за голям принос в укрепването на руската държавност и осигуряването на националната сигурност на Руската федерация“. Другите степени на ордена – I, II, III – той е получил съответно през 2015, 2005 и 2020 г.

Орденът "За заслуги пред Отечеството“ е държавна награда на Руската федерация. Той се връчва за особено заслуги, свързани с укрепването на руската държавност, социално-икономическото развитие и повишаването на отбранителната способност на страната, научноизследователската дейност, развитието на културата и изкуството. Освен това орденът се присъжда за извънредни спортни постижения, както и за укрепване на мира, приятелството и сътрудничеството между народите.

