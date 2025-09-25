Войната в Украйна:

За държавна измяна и шпионаж: Дневно двама души отиват в затвора в Русия

25 септември 2025, 11:19 часа 277 прочитания 0 коментара
За държавна измяна и шпионаж: Дневно двама души отиват в затвора в Русия

224 присъди за държавна измяна, шпионаж и общуване с чужденци са произнесени за първото полугодие на 2025 г. в Русия. Данните са публикувани от правозащитния проект "Първи отдел", позовавайки се на изследване на аналитичния център на Кирил Парубец. Обвиняеми по тези дела са 232 души (броят на осъдените е по-голям от броя на присъдите). Средно съдилищата изпращат зад решетките двама души дневно. Всички присъди са обвинителни, а всички осъдени са получили реални присъди. 

ФСБ задържа руски пилот заради държавна измяна: Превеждал пари на ВСУ (ВИДЕО)

Рязък скок

За времето през цялата война в Украйна по тези три  обвинения са осъдени 774 души. Статистиката показа рязък рът на броя на присъдите. До 2022 руските съдилища са произнасяли средно по една присъда за държавна измяна и шпионаж на месец. През 2023 г. присъдите вече стават 14 месечно, а през 2024 г. - 30. През първата половина на 2025 г. са 39 на месец.

Още: Вече е нормално без GPS със самолет в Европа: Опитът и на испанския министър на отбраната заради Русия

Най-много хора са осъдени за държавна измяна - 177 от 232. Обща практика е съчетаването на две обвинения - за държавна измяна и тероризъм. 

Тайна

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

От 2023 до 2025 година съдилищата са скрили около 60% от имената на подсъдимите. Вместо тези данни в съдебните документи е отбелязано само "Информацията е скрита".

Един от кремълските идеолози и близък до Путин е арестуван за държавна измяна

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Русия държавна измяна осъдени война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес