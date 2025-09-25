За държавна измяна и шпионаж: Дневно двама души отиват в затвора в Русия

224 присъди за държавна измяна, шпионаж и общуване с чужденци са произнесени за първото полугодие на 2025 г. в Русия. Данните са публикувани от правозащитния проект "Първи отдел", позовавайки се на изследване на аналитичния център на Кирил Парубец. Обвиняеми по тези дела са 232 души (броят на осъдените е по-голям от броя на присъдите). Средно съдилищата изпращат зад решетките двама души дневно. Всички присъди са обвинителни, а всички осъдени са получили реални присъди.

Рязък скок

За времето през цялата война в Украйна по тези три обвинения са осъдени 774 души. Статистиката показа рязък рът на броя на присъдите. До 2022 руските съдилища са произнасяли средно по една присъда за държавна измяна и шпионаж на месец. През 2023 г. присъдите вече стават 14 месечно, а през 2024 г. - 30. През първата половина на 2025 г. са 39 на месец.

Най-много хора са осъдени за държавна измяна - 177 от 232. Обща практика е съчетаването на две обвинения - за държавна измяна и тероризъм.

Тайна

От 2023 до 2025 година съдилищата са скрили около 60% от имената на подсъдимите. Вместо тези данни в съдебните документи е отбелязано само "Информацията е скрита".

