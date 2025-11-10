Арне Слот бесен на съдийството след дербито с Ман Сити

Мениджърът на Ливърпул - Арне Слот, заяви пред медиите, че голът на Върджил ван Дайк при загубата с 0:3 от Манчестър Сити в английската Висша лига, е бил неправомерно отменен. Мърсисайдци изравниха резултата в 38-ата минута след удар с глава на Ван Дайк при центриране от корнер, дело на Мохамед Салах. Преди да влезе във вратата, топката премина над залягащия защитник на "червените" Андрю Робъртсън, който беше в позиция на засада. След реакция от страничния съдия голът беше отменен, а няколко минути по-късно Манчестър Сити отбеляза втори гол, който до голяма степен реши мача в полза на "гражданите".

"Очевидно е, че беше взето грешно решение"

Нидерландският наставник на Ливърпул определи решението като "ясна и очедивна грешка". Според него, Робъртсън не е попречил на вратаря на опонента по никакъв начин, а забавената реакция на съдията на страничната линия обяснява несигурността при решението. "Трудно е да изкажа мнението си. Ясно и очевидно е, че беше взето грешното решение, поне според мен", заяви Слот.

Още: Манчестър Сити приземи Ливърпул с разгром и се доближи до Арсенал на върха във Висшата лига

"Веднага след мача, някой ми показа идентичен гол, който не е бил отменен - на Сити срещу Уулвърхямптън през миналия сезон. На съдията му отнеха 13 секунди да отбележи засадата, значи очевидно е имало комуникация с ВАР. Обаче този гол можеше да повлияе на играта положително за нас", добави още той.

Анализаторите в Англия също определиха отмяната на гола като неправилна. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни посочи, че вратарят на Сити Джанлуиджи Донарума е виждал топката през цялото време и Робъртсън не му е попречил да я спаси. Същото мнение изрази и съотборникът му при "червените дяволи" Гари Невил, казвайки, че вратарят не би могъл изобщо да стигне до топката.

След загубата Ливърпул се смъкна до 8-ото място в Премиършип с 18 точки и 5 загуби в последните 6 мача. Манчестър Сити вече заема 2-рото място в класирането с 22 точки и е само на 4 зад лидера Арсенал.

Още: Реал Мадрид се отказа от трансферна цел, което автоматично превръща Ливърпул във фаворит