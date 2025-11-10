Решаващ ден за Никола Саркози: Съдът в Париж може да го освободи от затвора

Апелативен съд в Париж ще реши днес дали бившият френски президент Никола Саркози, който излежава петгодишна присъда във връзка с аферата с Либия, може да бъде освободен от затвора, предаде ДПА, цитирана от БТА. След като беше осъден на пет години затвор, Саркози беше задържан преди три седмици по разпореждане на съда за временно изпълнение на присъдата му, въпреки че той я обжалва.

ОЩЕ: Свиждане на Саркози в затвора предизвика бурни реакции

Адвокатите на 70-годишния Саркози веднага подадоха молба за освобождаването му, като се очаква съдът да се произнесе още днес (10 ноември).

Обвиненията

Либийската афера се основава върху твърденията, че Саркози е получил незаконни средства от режима на тогавашния либийски държавен глава Муамар Кадафи през 2007 г., за да финансира предизборната си кампания за президент.

Наказателният съд в Париж не намери директни доказателства за това обвинение, но посочи в заключенията си, че Саркози и негови близки съучастници са се опитали да получат средства от режима. По този начин съдът обвини Саркози в участие в престъпна организация.

В съвременната история на Франция никой бивш президент не е получавал толкова тежка присъда. От своя страна Саркози постоянно изтъкваше, че е невинен.

ОЩЕ: Саркози получи заплахи за живота си в затвора

Миналата седмица българският президент Румен Радев призова за освобождаването на Саркози. Той изрази признателност към бившия френски президент и съпругата му за личната им ангажираност в кампанията за освобождаването на медицинските сестри от либийските затвори. ОЩЕ: Радев призова за освобождаването на Никола Саркози от затвора