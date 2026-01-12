За пране на пари: 5 години затвор за бивш грузински премиер

Грузински съд осъди бившия министър-председател Иракли Гарибашвили на пет години затвор за пране на пари в рамките на кампания, насочена срещу високопоставени лица, дълго време свързани с властта. В края на октомври 2025 г. бяха проведени претърсвания в домовете на редица длъжностни лица, които преди това са били свързани с политиката, правосъдието и службите за сигурност в тази кавказка страна, която от повече от година преживява политическа криза. Иракли Гарибашвили беше министър-председател от 2021 г. до оставката си през 2024 г., след като вече беше заемал тази длъжност между 2013 и 2015 г. След ареста си той призна, че е получавал незаконни доходи в продължение на няколко години, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Признания и споразумение с прокуратурата

Днес той беше осъден на пет години затвор и конфискация на имущество, след като сключи споразумение с прокуратурата, съгласно което Гарибашвили призна вината си.

Разследващите обвиниха бившия министър-председател, че е „получил значителни незаконни доходи“, които след това е легализирал през фалшиви декларации за имущество, покупки на автомобили и недвижими имоти на името на баща си.

При претърсването на апартамента му са били конфискувани близо 6,5 милиона долара, според същия източник, цитиран от АФП.

Дясна ръка на олигарх

Снимка Getty Images

Той се считаше за дясната ръка на влиятелния грузински олигарх и лидер на управляващата партия Бидзина Иванишвили, чиято фондация, банка и музикален лейбъл управляваше в миналото.

Наблюдатели смятат, че тези преследвания могат да са проява на вътрешни борби в политическата елита, няколко членове на която са били обект на западни санкции.

Освен Гарибашвили, обвинени са бившият шеф на тайните служби Григол Лилуашвили, бившият главен прокурор Отар Парцхаладзе и други длъжностни лица.

Грузия, бивша съветска република, граничеща с Русия, е потънала в политическа криза от парламентарните избори през октомври 2024 г., чиито резултати се оспорват от проевропейската опозиция, която обвинява управляващата партия в измама и авторитарни наклонности.

Властите, които потушиха протестите, от своя страна обвиняват опозицията, че се опитва да вземе властта със сила и да тласне страната към конфронтация с Русия.

