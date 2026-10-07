За рождения ден на Путин: Десетки руски ракети и стотици дронове по Киев и Днипро (ВИДЕО)

Точно както предупреди украинският президент Володимир Зеленски вчера, 6 октомври, Русия засипа с ракети и дронове цели в Украйна през тази нощ. Това се случва точно когато руският диктатор Владимир Путин навършва 74 години – а основните цели, поне според информацията за момента, са украинската столица Киев и град Днипро, като на прицел са предимно енергийни обекти. Зеленски снощи предупреди всички в Украйна да обръщат сериозно внимание на всяка въздушна тревога и веднага да следват дадените указания - ОЩЕ: Украйна отговори: Най-голямата петролна база в Москва е в пламъци (ВИДЕО)

Residents of Kyiv, bringing their pets, mattresses, and folding cots, have been gathering in the metro station since evening. Russia continues to terrorize the civilian population of Ukraine. https://t.co/HPtXVpOCmb — WarTranslated (@wartranslated) October 6, 2026

Още снощи украински мониторингови канали като "Николаевски Ваньок" съобщиха, че руски стратегически бомбардировачи Ту-160 и Ту-95 са вдигнати във въздуха. Неофициалните данни са за общо 8 такива самолета – 3 Ту-160 и 5 Ту-95. Украинският мониторингов канал "Труха" съобщи за поне 32 изстреляни крилати ракети, като преди това каза, че имало 20 изстреляни, включително балистични. "Николаевски Ваньок" също съобщава за изстрелване на балистични ракети от Русия – от границата с Харковска област, както и за крилати ракети с морско базиране "Калибър". Каналът твърди и, че по Киев са изстреляни свръхзвукови противокорабни ракети "Циркон" - поне 3, а има данни за обстрел и на Кременчук, те са от официалния канал в Телеграм на украинските ВВС. Там има информация за изстреляни и крилати, и балистични ракети, както и далекобойни дронове, включително с реактивен двигател.

За момента кметът на Киев Виталий Кличко съобщава в официалния си канал в Телеграм за поразени складове в Подолски район и ударени нежилищни сгради в Облонски район и в Шевченковски район на Киев. Известният руски Z-канал "Два майора" твърди, че са ударени Триполската ТЕЦ, както и ВЕЦ в Кременчук – но още няма никакви кадри, камо ли геолокализирани, които да го потвърждават. Впоследствие Киевската градска военна администрация съобщи в канала си в Телеграм, че има двама загинали - едва ли обаче това са окончателни данни.

В Днипро руснаците са успели да ударят промишлено предприятие – това е информация от официалния канал в Телеграм на Олександър Ганжа, военновременен ръководител на Днепропетровска област. А каква е равносметката след предишната руска бомбардировка в Харков, при която руски авиобомби уцелиха няколко жилищна блока - 6 загинали, 59 ранени, включително 3 деца - ОЩЕ: Загинали и десетки ранени след поредна руска бомбардировка по Харков (ВИДЕО)