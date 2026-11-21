Легендата на Байерн Мюнхен Карл-Хайнц Румениге се включи в продължаващия спор около Джамал Мусиала. Както е известно, германският национал се намира в много деликатна ситуация, след като стана ясно, че страда от неизличимо заболяване. 23-годишният плеймейкър в диагностициран с неврологична дисфункция, която предизвиква кратки, временни, но лесно лечими моменти на загуба на съзнание. Състоянието му предизвика въпроси от страна на почетния президент Ули Хьонес около доходоносния му договор, на чиито условия вероятно вече не може да отговори.

Румениге предупреди Байерн за казуса с Джамал Мусиала

След това и членът на надзорния съвет на баварците Ян-Кристиан Дресен адресира ситуацията, като заяви, че коментарите на Хьонес са съвсем логични. Сега и Румениге даде мнението си по въпроса, като отправи строго предупреждение. След равенството 1:1 срещу Кьолн бившият изпълнителен директор на най-успешния германски шампион коментира 23-годишния футболист, който се завърна след контузия. Коментарите му бяха по-категорични от тези на Ули Хьонес и Ян-Кристиан Дресен. "Известно е, че той има здравословен проблем. И е известно, че има договор, свързан с много значителни суми. Мисля, че е отговорно и напълно нормално един клуб да трябва да обмисли как да се справи с това", каза Румениге пред "Sky", повтаряйки опасенията, изразени от двамата преди него.

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Ръководството на Байерн Мюнхен явно има сериозни съмнения, че Мусиала може да се върне на предишното си ниво поради историята на контузиите му и неврологичната му дисфункция: "Това, което знаем, за съжаление сочи, че ще му бъде трудно да се върне на нивото, което често е показвал тук, на този стадион. Това означава, че трябваше да разговарят с играча, със семейството му и, преди всичко, с агентите му, защото, при цялото ми уважение, тези суми вече не са реалистични."

Румениге коментира евентуална раздяла с Мусиала

След това Румениге отговори на въпрос дали Джамал Мусиала може да бъде продаден: "Не мога да си представя, че Джамал иска да напусне клуба или че някой друг клуб би го купил при тези обстоятелства. Подходихме към това много деликатно спрямо играча и всички имаме интерес да го видим отново в най-добрата му форма. Но какво ще стане, ако това не се случи? Тогава все пак ще трябва да помислим за финансите." Все още не са проведени разговори с играча. Клубът иска да изчака и да види как ще се развие той през следващите няколко седмици, а след това ще трябва да наблюдава внимателно какво се случва и да вземе решение.

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