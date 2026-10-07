Не точно съюзници: Най-големият проблем за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

За пореден път войната в Украйна стигна до точка, която е решителен момент – руският диктатор Владимир Путин промени обхвата ѝ, след като армията му явно не може и не може да осъществи решителен пробив на фронта. Путин разшири военните действия, армията му нанася безогледни удари по всичко по-важно, за да има някакъв що годе приемлив живот в Украйна и освен това руските атаки вече застрашават нормалния живот и по-на запад от Украйна, само един от примерите за което дойде вчера, при това пример, касаещ пряко България – ОЩЕ: Дронове удариха кораби в български води на Черно море, тече мащабна спасителна акция

При необявената предварително визита на германския канцлер Фридрих Мерц в Киев на 4 октомври, украинският президент Володимир Зеленски заяви в прав текст: Или помагате на Украйна, за да може тя да спира и да спре Путин да не ви нападне вас (в Европа), или не помагате – няма друго положение. Само че дори оказващи помощ на Украйна държави, даже и да е само хуманитарна, го правят на принципа капка по капка, колкото Украйна някак да издържа, но не и да победи – ОЩЕ: Мерц в Киев: Оръжия за милиарди за Украйна. Германия тренира за война в Хамбург (ВИДЕО)

Брутален пример – Южна Корея. От няколко дни насам Сеул недоволства, че Зеленски открито обяви как двама севернокорейски войници, пленени от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), се върнаха в Южна Корея. Южнокорейските власти многократно настояваха за извинение, че това е разкрито, и дори след като го получиха, не им беше достатъчно. Извинението не отговори на очакванията на южнокорейската страна, заяви външният министър на азиатската държава Чо Хюн, цитиран от The Korea Times. Хюн добави, че Сеул обмислял решителни мерки, включително да отзове посланика си от Украйна. Това става на фона на протести точно в южнокорейската столица, че президентът Ли Дже-мьонг има тесни връзки със Северна Корея. Но всичко това е гарнирано с информация на The Guardian, че Южна Корея е изпратила над 176 000 тона гориво, предимно дизел, до Русия през юли и август. Информацията представлява анализ на сателитни данни. 7 танкера са извършили 14 пътувания до Далечния изток на Русия, включително 3 кораба под санкции от Великобритания и ЕС. Някои кораби са декларирали дестинации като Япония или Сингапур, преди да отплават за Владивосток, докато един е натоварил петролни продукти чрез прехвърляне от кораб на кораб край Южна Корея. През август Русия е внесла 368 000 тона петролни продукти по море - най-високият месечен общ обем откакто Путин нареди пълномащабна инвазия в Украйна - като Южна Корея е доставила 112 000 тона, или 31%.

Още един пример – няма отговор да или не за членството на Украйна в НАТО, то сега не е "на масата", защото трябва да има общо съгласие за таова нещо в Алианса. Сега сме фокусирани да спрем войната – още една тирада от показателни клишета от устата на американския държавен секретар Марко Рубио:

Rubio says Ukraine’s NATO membership “is not on the table as we speak,” stressing that there is no simple yes-or-no answer. He noted that NATO accession requires a consensus process leading to unanimity among allies. Rubio said the US is currently focused on trying to bring the war to an end, if possible, and on playing a constructive role in that effort. #NATO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 6, 2026

По-лошото за Украйна и за Европа е, че дори Германия, най-мощната европейска икономика, в момента е в разкрачено положение. Германският външен министър Йохан Вадефул напомни, че Владимир Путин публично е казвал, че най-голямата катастрофа на XX век е разпадането на СССР. Той иска да поправи това – и с това си желание най-голямата опасност от негова страна е за Украйна, балтийските страни, Молдова и Грузия, сетне вече и за Европа. Само че в Германия управляващите християндемократи вече са в много трудно политическо положение – крайнодясната "Алтернатива за Германия", за която многократно в миналото са излизали данни как се разбира адски добре на всякакви нива с Путин, набира скорост. Лидерът ѝ, Алис Вайдел, вече обяви в прав текст, че над 100 млрд. евро германска помощ за Украйна (военна и хуманитарна – ТУК) всъщност са потънали, не можело по друг начин да се каже, защото АзГ нямала официални данни за какво били похарчени точно, а през това време на Германия ѝ липсвали пари. Освен това – Русия започнала "незаконно" войната, но сега трябвало да се седне на масата за преговори и да се сложи край, по думите на Вайдел. Но нито дума, че Путин не иска преговори, освен ако с тях Украйна не обяви капитулация - ОЩЕ: Алис Вайдел: Мерц превръща Германия в мишена за Русия (ВИДЕО)

Germany’s Foreign Minister believes that Russia seeks to restore the borders of the USSR Johann Wadephul said that Putin called the collapse of the USSR “the greatest catastrophe of the 20th century,” and therefore wants to restore the former borders. The minister believes that this primarily concerns Ukraine, Georgia, Moldova, and the Baltic states. — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026

German AfD Leader Alice Weidel on Ukraine: Please sit down at the table with the Ukrainians, with the Russians and with the Americans in order to end the fighting in Ukraine. The war in Ukraine, unlawfully begun by Russia — we always say that as well — must be ended as quickly as possible through a negotiated solution. This war has become a security risk, above all for Europeans and first and foremost for the Federal Republic of Germany. — Clash Report (@clashreport) October 6, 2026

Вода в мелницата на такива като Вайдел наливат и видеоклипове с твърдения от Украйна, че членове на наркокартели от Мексико и Колумбия се записват в украинската армия, за да натрупат опит във войната на дронове и да го прилагат у дома – ОЩЕ: "Русия е инвестирала сериозно в германски партии": Как Кремъл планира да прекрои Германия

Mexican and Colombian cartel members are reportedly joining Ukraine’s International Legion to gain drone-warfare experience as criminal groups increasingly use FPV drones. https://t.co/b3K0xqhrmu — Clash Report (@clashreport) October 6, 2026

На този фон, Турция е доставила на Украйна системи за противовъздушна отбрана Aselsan Korkut по-рано тази година, съобщава Middle East Eye. Системите използват оръдия за противовъздушна отбрана и 25-милиметрови интелигентни боеприпаси за сваляне на въздушни цели, включително дронове. Украински източник заяви, че Korkut се е представил успешно срещу руски атаки след малки корекции и че Киев иска да закупи още системи, ако цената е приемлива. Пример какво могат подобни системи, както и пример как украинците при всеки удобен случай нанасят удари по места, откъдето руснаците изстрелват дронове по цели в Украйна:

New footage shows Ukraine’s lightweight STASH anti-drone air defense system operating against aerial threats. The system is equipped with AGM-114L Hellfire missiles and is in service with Ukrainian forces. #Ukraine https://t.co/wAwmnHDcHk — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 6, 2026

An FPV drone from Ukraine’s 100th Separate Mechanized Brigade struck a launch position for a Russian jet-powered Shahed, along with a pickup truck, as Russian personnel were taking photos nearby. Footage was released by the brigade’s Cursed Empire unit. #Ukraine https://t.co/i7Y4IBPcTr — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 6, 2026

Въпреки всички тези трудности, 79% от украинците вярват, че страната им ще победи във войната в Русия – това е акцент в ново изследване на Киевския международен статистически институт. През юли, 2025 година обаче, процентът е бил по-висок – 85 на сто. Сега 47% са твърдо убедени в победата, 32% считат, че по-скоро това е вероятният изход, докато през юли 60% твърдо са вярвали в победата, а 25% са считали, че това по-скоро е вероятният изход. Но 41% смятат, че най-вероятният сценарий е Украйна да остане независима държава, обаче на цената на загубени територии, докато повече – 53%, вярват, че част от окупираните от руснаците територии ще бъдат деокупирани. Същевременно 75% от запитаните са на мнение, че сега трябва да почнат мирни преговори с Русия, а през февруари са били 74%. Но 62% пък казват, че са готови да търпят войната да продължи колкото е необходимо, за да бъде Украйна независима от Русия държава – и това не се променя спрямо предишното социологическо проучване, от юли:

📊 75% of Ukrainians are ready for talks with Russia to end the war That’s according to a September poll by the Kyiv International Institute of Sociology. Experts stress that this does not mean Ukrainians are ready to make concessions. The question concerned negotiations themselves, not possible compromises. In addition, 79% of respondents believe Ukraine will ultimately win. Would you support talks with Russia? Let us know in the comments. — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026

И за Русия не е лесно – руското финаново министерство обяви, че ще увеличи 5 пъти средствата, използвани за купуване на чужда валута и злато от руската държава в периода 7 октомври – 6 ноември и дневно за това ще се харчат 120,4 млн. долара. А приходите за септември от петрол и газ са с 10,4 млрд. рубли (около 118,5 млн. долара) по-малко от очакваното.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб, на 6 октомври е имало 202 бойни сблъсъка спрямо 184 на 5 октомври. Руснаците са хвърлили 278 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 8 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2521 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 15 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9728 FPV дрона, което е с около 90 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

UAV pilots of the 3rd Assault Brigade’s Unmanned Systems Battalion hunted down and struck a Russian transport-loader vehicle belonging to a Buk-M3 air defense system. #Ukraine https://t.co/G6hyVqj456 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 6, 2026

27 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление за последното денонощие според украинския генщаб. Специален акцент в дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) – че руснаците продължават с лъжите как частично са обкръжили Добропиля, а отделно за Олександриевското направление и при Гуляйполе руското военно министерство и Z-канали публикуват видеа, модифицирани с ИИ, за да „доказват“ уж руски военни успехи. Още 14 са регистрирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са отблъснати 13 руски пехотни атаки. 11 са били руските пехотни атаки в Южнослобожанското направление, южно от Вовчанск и селата около него. Няма обаче нито една руска пехотна атака в Славянското направление.

Упорит слух в социалните мрежи – че украински войници са пробили през село Вовчански Хутори чак до границата с Русия, която е на около 10-тина километра на север. Официално такова потвърждение от украинска страна няма – това се разпространи първо от профил в Х, за който не се знае много:

⚡️ Did Ukrainian forces break through the front and reach the Russian border? The claim was posted by the US ARMY POWER account on X. It is not an official source, and the account itself says it is still awaiting confirmation. According to the post, Ukrainian forces broke through near Vovchanski Khutory in the Kharkiv region and, for the first time in this sector, reached the border with Russia. In other words, a counteroffensive may be developing in the north of the region. Ukraine’s General Staff has not commented on the claim so far. If confirmed, this would be a rare case of Ukrainian troops reaching the Russian border in this sector. — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026

По-важното – основният Z-канал, следящ действията на руското военно направление "Запад" в Украйна, твърди, че 8000 руски войници са дезертирали, а всяка седмица умират или биват толкова тежо ранени, че не могат да се бият, по 1000 войници. И пак оплаквания колко е трудно на руските части северно от Лиман, както и в Купянск. Факт е, че особено в Купянското направление украинският генщаб отчита много малко руски пехотни атаки, рядко над 3-4 за 24 часа, от няколко седмици насам.

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Русия представи наземни терминали за своя еквивалент на Starlink - "Расвет", които би трябвало да позволят на руските сили да увеличат обхвата и прецизността на ударите с дронове на далечни разстояния. Руската аерокосмическа компания "Бюро 1440", която разработва "Расвет", представи на 6 октомври 3 модела наземни терминали за връзка между сателитите и Интернет "Бюро 1440" заяви, че трите модела се различават по размер, скорост на връзка и способност да осигуряват непрекъсната връзка на бързо движещи се средства. Липсата на мобилни наземни терминали в момента ограничава използването на сателитната мрежа "Расвет" от руските сили. Широкото внедряване на мобилни наземни терминали "Расвет" би позволило на руската армия значително да подобри своите възможности за прецизни удари на далечни разстояния и комуникации на фронтовата линия. Руските сили в момента разчитат на радиомрежи, за да извършват прецизни удари с дронове на голям обсег, което ограничава обхвата, на който руските оператори могат да поддържат връзка и да контролират дроновете на живо. Докато руснаците работят на това, украинците съсипват всякаква тяхна логистика за Крим:

This is only part of the road now referred to as the land corridor to Crimea. Another road has turned into a "road of death" for the Russians. https://t.co/D0fKAXQdGo — WarTranslated (@wartranslated) October 6, 2026

Руското военно министерство съобщава за 311 свалени над руска територия украински далекобойни дронове тази нощ. Украинските ВВС вече извадиха официална сводка за сутрешната мащабна руска въздушна атака – Русия е изстеляла свръхзвукови противокорабни ракети "Циркон"/противокорабни "Оникс", балистични ракети "Искандер-М"/С-400/КН-23 и 48 крилати ракети Х-101/"Искандер-К" и "Калибър" (с морско базиране), както и 130 далекобойни дрона, 46 от които с реактивни двигатели. Свалени са 5 от балистичните и противокорабните ракети (вече украинските ВВС не казват колко балистични и свръхзвукови ракети са изстреляни), 39 крилати ракети и 117 далекобойни дрона, 38 от които са с реактивен двигател. Има удари от руски ракети и дронове на 18 места в Украйна – ОЩЕ: За рождения ден на Путин: Десетки руски ракети и стотици дронове по Киев и Днипро (ВИДЕО)

Ukraine covered the Northern Bridge in Kyiv with protective netting against drones as it prepares for possible new Russian attacks. https://t.co/yEetXooG2y — Clash Report (@clashreport) October 6, 2026