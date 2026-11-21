От понеделник – 23 ноември, предстои сериозно застудяване с валежи от дъжд, а в сутрешните часове се очакват отрицателни температури и условия за заледявания. Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да подготвят автомобилите си за зимни условия, да тръгват на път само с подходящи гуми, да карат със съобразена скорост и да спазват дистанция, за да не блокират движението и работата на снегопочистващата техника.

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Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане от 16 ноември. Областните пътни управления и ангажираните дружества следят метеорологичните прогнози за своевременна обработка на настилките, особено в проходите и високопланинските райони.

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Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

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