Администрацията на американския президент Доналд Тръмп публикува мистериозни кадри на неидентифициран обект, преминаващ над военен кораб на САЩ. Видеото е част от поредната порция документи на Пентагона, свързани с т.нар. неидентифицирани аномални явления (UAP), съобщава The Independent. Черно-белият запис е заснет през 2020 г. с инфрачервен сензор на борда на американски военен кораб в Близкия изток, уточняват от Министерството на отбраната на САЩ.

The Department of War released new UFO files that include 40 documents and 3 videos never seen before. Here is a UFO flying across a warship in the Middle East https://t.co/MxhN76Zxx4 — Barstool Sports (@barstoolsports) November 20, 2026

На 20-секундното видео, публикувано в петък, се вижда кръгъл светещ обект, който преминава покрай кораба отдясно наляво. Представител на Пентагона заяви, че няма допълнителна информация за наблюдаваното явление. „Няма да предоставяме коментари или оценки нито за документите като цяло, нито за отделни файлове, за да могат американските граждани сами да си съставят мнение за тях“, посочи той.

Осма порция разсекретени документи за НЛО

Това е осмата поредна публикация на разсекретени материали от Пентагона от май насам, след като президентът Доналд Тръмп нареди да бъдат разсекретени документи, свързани с НЛО и предполагаеми срещи с извънземни. Сред публикуваните в петък материали е и доклад от 1953 г. на инженера от Lockheed Кларънс „Кели“ Джонсън, в който той описва необичайни явления, наблюдавани от ранчото му в Калифорния.

Джонсън твърди, че през декември 1953 г. е видял тъмносин обект с формата на „летяща чиния“. Той описва и друго наблюдение от ноември 1951 г. - обект със „светлосин пламък или сияние“, който се движел на запад по небето. Инженерът е направил и скици на предполагаемите обекти.

Тръмп обеща още разкрития

Американският президент засили обществения интерес към темата за извънземния живот през февруари. „Ще публикуваме много неща, които досега не сме разкривали. Мисля, че част от тях ще бъдат много интересни за хората“, заяви Тръмп по-рано тази година по време на събитие в Белия дом, посветено на астронавти на НАСА.

Пентагонът работи съвместно с Белия дом за публикуването на информация за неидентифицирани аномални явления, която досега не е била достъпна за обществеността.

Има ли научно обяснение за мистериозните обекти?

Според Шон Къркпатрик, физик и бивш служител на американското разузнаване, който до 2023 г. ръководеше службата на Пентагона за разследване на аномални явления, много от видеозаписите, представяни като доказателства за извънземни технологии, имат напълно обичайни обяснения.

Той посочва, че съвременните инфрачервени камери, използвани от американската армия, често заснемат двигатели на самолети и други горещи обекти с продълговато топлинно сияние. По думите му именно този ефект може да обясни популярни видеоклипове, на които се виждат бързо движещи се обекти с форма на капсула.

„Читателите не бива да се надяват, че ще се появи документ със снимки и интервюта с извънземни, след като са кацнали на Земята. Защото такъв просто не съществува“, заяви Къркпатрик.

И други американски президенти са проявявали интерес към НЛО

Доналд Тръмп далеч не е първият американски президент, проявил интерес към мистериозните летящи обекти. Бившият държавен глава Бил Клинтън е разказвал, че през 1997 г. е наредил преразглеждане на случая в Розуел по повод 50-годишнината от инцидента.

През 1947 г. неизвестен обект се разбива в ранчо в щата Ню Мексико. По-късно властите обясняват, че откритите останки са от метеорологичен балон, летял на голяма височина. Бившите президенти Джими Картър и Роналд Рейгън също са твърдели, че са наблюдавали НЛО, преди да заемат поста в Белия дом.