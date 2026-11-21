На "Герена" започват да разчиства места за зимната си селекция, като вече е ясен първият освободен през тази есен. Ръководството на Левски официално обяви раздялата си с десния краен бранител Оливер Камдем. На тази позиция "сините" разполагат още с твърдия титуляр Алдаир и резервата Хевертон, който бе привлечен след контузията на камерунеца през лятото. "Сините" подчертаха, че решението е взето по взаимно съгласие.

Официално: Камдем напуска Левски

Камдем пристигна в Левски с трансфер от Локомотив Пловдив в началото на 2025 година. Той се утвърди като основен избор на Хулио Веласкес по десния фланг на защитата. В реванша с Борац от първия квалификационен кръг от Шампионска лига обаче получи контузия в коляното, която наложи операция. Докато се възстановяваше, Алдаир се утвърди на неговата позиция и впоследствие подписа нов договор с клуба. Веласкес не остана доволен от представянето на камерунеца след възстановяването му и така той се оказа ненужен.

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"ПФК Левски и защитникът Оливер Камдем се разделят по взаимно съгласие. Камдем бе привлечен на стадион "Георги Аспарухов" в началото на 2025 година. Той записа общо 46 мача, в които отбеляза 1 гол. Шампион на България за сезон 2025/26 година. Ръководството, играчите и служителите на ПФК Левски благодарят на Оливер Камдем и му пожелават здраве и бъдещи професионални успехи", написаха от Левски в официалните си профили.

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