Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига готвят поредна промяна в родния футбол. Двете организации обмислят от сезон 2027/28 да бъде наложено ново правило за титулярните състави на отборите в Първа лига. Обсъжда се вариант за използването на един български футболист до 21 години и един такъв до 23-годишна възраст сред стартовата единайсеторка - тоест двама млади българи ще трябва да бъдат титуляри във всеки един състав.

БФС и БПФЛ готвят ново правило в родния елит

Новината разкри президентът на БПФЛ Атанас Караиванов по време на участието си в ефира на "ЕвроДикоф". Очаква се това правило да не може да бъде заобикаляно, както е това с четирима български футболисти, които са титуляри. Караиванов заяви: "Имаме ли проблем да въведем правило не един, а повече млади да започват игра? Нямаме проблем, дори ще опитаме. Това, което е говорено с Георги Иванов, понеже тази година имаме до 23 години за първи път, поне един до 21 години и един до 23 години още следващата година неотменяемо. След това правилото може да бъде увеличено. Не можем да чакаме титаните да израснат във Втора лига или в отборите от втората половина на таблицата."

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Основната цел на тази мярка е да се засили конкуренцията за националния отбор на България. Както е известно, БФС продължава търсенето на нов селекционер след напускането на Александър Димитров, а по всяка вероятност той ще бъде чужденец. Идеята е следващият наставник на "лъвовете" да има по-богат избор от родния елит. По време на последната международна пауза само четирима играчи от водещите четири клуба в Първа лига попаднаха в селекцията.

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