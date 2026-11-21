Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас се подигра на президента на Реал Мадрид Флорентино Перес, след като последният обяви план за безплатно излъчване на най-важните мачове от европейските турнири в Индия от следващия сезон, като намекна, че говори от името на европейските организации и разкрива техните планове, преди те да бъдат официално обявени. Тебас отвърна в "X" на коментарите на Перес, направени по време на събранието на членовете на Реал Мадрид. Публикацията му беше изпълнена със сарказъм: "Сега Флорентино се превърна в официален говорител на УЕФА, Европейската асоциация на клубовете и компанията UC3. Той обявява техните телевизионни планове, преди самите тези организации да ги обявят."

Тебас не отвърна на атаката на Перес, а му се подигра

Перес беше обсъждал споразумението с УЕФА и Европейската асоциация на клубовете, като очертаваше предстоящи планове за развитие на начина, по който се излъчват европейските турнири. Той обясни, че безплатните мачове в Индия ще бъдат първи пилотен проект, който ще проправи пътя за разширяване на модела към други региони в бъдеще. Спорът е поредната глава в ескалиращата вражда между двамата мъже. На същата среща Перес разкритикува Тебас за позицията му по делото "Негрейра" и предишните му нападки срещу клуба в социалните мрежи, като отново го призова да подаде оставка.

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Часове по-рано Перес заяви, че клубът е подал жалба срещу Тебас пред Висшия спортен съвет, който е поискал от Административния съд да я разгледа, и допълни: "Вместо да помогне за разкриването на истината, Тебас предпочете да атакува Реал Мадрид в социалните мрежи. През октомври той премина всякакви граници, когато сравни телевизионния канал на Реал Мадрид с нацизма, и вместо да отстъпи, остана на позицията си. Това, което направи Тебас, е обида към жертвите на нацизма и към феновете на Реал Мадрид. Това е отвратително и неприемливо. Още по-лошо е, че г-н Тебас все още не е подал оставка, а президентът на Испанската федерация не му е поискал да се оттегли от поста си като вицепрезидент на федерацията."

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