Около 3400 евро и мярка „подписка“. Толкова ще струва на Игор Стояновски опожаряването на българщината в Република Северна Македония. За това, че подпали две от дипломатическите коли на посолството на България в Скопие - македонският съд постанови 8 месеца затвор, но от тях са приспаднати 5 месеца на предварителния арест.

Той беше обвинен в "застрашаване на лица, намиращи се под международна закрила". Неговото деяние обаче е продиктувано от омраза към всичко българко в Северна Македония, т.е. форма на дискриминция на етническа основа. Според доклад на Европейска комисия срещу расизма и нетърпимостта за Северна Македония за 2023 г. - антибългарската реч на омразата е често явление в югозападната ни съседка.

Случаят е и поредната лека присъда за посегателство срещу българщинта.

Колко струва да опожариш българщината?

През 2022 г. бяха открити два български културни клуба в Република Северна Македония, а впоследствие закрити с приемане на ретроактивен закон на ВМРО-ДПМНЕ. В периода от 2022 до 2026 г. клубовете бяха нападнати общо пет пъти, като се започне от палежи, премине се през стрелба и се стигне до вандалски прояви.

Най-наглото посегателство срещу тях беше подпалването на входната врата на културния център "Иван Михайлов" в Битоля през 2022 г. Обвинен за палежа беше певецът Ламбе Алабаковски. Той обаче получи условна присъда от 6 месеца. ОЩЕ: Условна присъда получи мъжът, който запали българския културен център в Битоля

Същата година Християн Мицкоски, който тогава все още беше само лидер на ВМРО-ДПМНЕ, призова за освобождаването на Алабаковски. Мицкоски го защити и дори не нарече престъпление палежа на българския клуб, а го оправда като "реакция" на всички погрешни политики на правителството на Димитър Ковачевски, предаде тогава думите му македонската медия "Сител".

"Изпълних дълга си и съм горд", каза Алабаковски през 2023 г.

В услуга на ВМРО-ДПМНЕ Алабаковски участва в предизборен клип на партията през 2024 г.

Опожаряването на българщината се толелира, оправдава и дори награждава, а извършителите се героизират.

Леки присъди и неизвестни извършители

Прави впечатление, че освен леките присъди, с които се разминават хората, които посягат на българщината, част от тях остават и неизвестни.

Само два дни след откриването на клуба "Цар Борис III" през октомври 2022 г. въоръжен мъж нахлу и счупи табелата и витрините с крясъци "Българи, фашисти". През ноември същата година клубът "Цар Борис III" е нападнат цели два пъти. Първо с камъни, а след това по клуба бе стреляно с огнестрелно оръжие. Извършителите - останаха неизвестни. ОЩЕ: Сакскобургготски: Стрелбата по българския клуб в Северна Македония е изолиран акт на примитивност

Неизвестни останаха извършителите, които през 2023 заляха с черна боя центъра ни в Битоля, а после през 2026 г. написаха на стената му "Македония на македонците".

Снимка: "Фейсбук" профил на Люпчо Георгиевски

За счупеното стъкло на посолството ни от началото на тази година имаше задържан мъж на 54-години с инициали Ш.А., който се размина само с осем дни арест.

Снимка: МВнР

Няма палежи на сръбски центрове

Прави впечатление, че в Република Северна Македония подобни "инциденти" са насочени само и единствено към български институции, центрове и граждани с българско самосъзнание.

Това означава, че предимно българите са обект на подобни посегателства, макар и според Християн Мицкоски те да са около 3000, а не 200 000, както твърди българската държава.

Такива случаи не са известни срещу сръбския етнос например. Няма данни за запалени сръбски центрове, за счупени прозорци на сръбското посолство в Северна Македония, нито за атаки срещу сръбски граждани.

Може би, защото това лято в Охрид имаше съвместни сръбско-македонски полицейски патрули. Може би е, защото в правителството на Християн Мицкоски има сръбски агент, назначен за министър и "вицепремиер" в сянка в лицето на Иван Стоилкович.

Разбира се, неслучайно Европейският парламент през юни тази година констатира ширещия се "Сръбски свят" и сръбско влияние в държавата-член на НАТО и кандидат за ЕС. ОЩЕ: "Сръбски свят" си е у дома в Северна Македония: Сръбски полицаи патрулират в Охрид

Пребиваш българин в Северна Македония- оправдан си

Бруталният побой над Християн Пендиков от януари 2023 г. също остана ненаказан.

Съдът в Охрид оправда обвинените за побоя над Християн Пендиков – бившия секретар на българския клуб „Цар Борис III“ в Северна Македония. След първоначална присъда от осем месеца затвор за двамата обвиняеми, при повторното разглеждане съдът ги оправда.

Въпросът обаче е отнесен към Съвета на Европа в Страсбург. ОЩЕ: "Позорно е, насилието срещу българи в РСМ остава ненаказано": Християн Пендиков след оправдателната присъда

Българите получават присъди само за постове във "Фейсбук"

Същевременно - съдебните и държавните институции в Република Северна Македония освен да оправдават посегателствата срещу българите - се използват за репресия над всяка форма на българщината в югозападната ни съседка.

Изявеният българин Люпчо Георгиевски получи условна присъда за разпространение на расистки и ксенофобски материали - само защото цитирал в социалната мрежа думи на Иван Михайлов. Впоследствие той обжалва, но през 2026 г. последната инстанция в лицето на Апелативен съд - Битоля отхвърля жалбата му като неоснователна, с което условната му присъда се запазва.

72-годишният македонски българин Драги Каров бе осъден на последна инстанция в Република Северна Македония заради публикация в социалната мрежа "Фейсбук" през 2026 г. Присъдата на Каров е издадена от Апелативния съд в Скопие. Той е осъден за една година условно за тригодишен срок и е признат за виновен за разпространение на говор на омразата и расизъм. ОЩЕ: Болен от рак и с присъда: 72-годишният македонски българин Драги Каров не се страхува, защото е тормозен цял живот

Делото срещу него е образувано по сигнал на македонската телевизия Канал 5, които също разпространяват подобен език, което е отчетено и в доклада на Европейска комисия срещу расизма и нетърпимостта, но те не са съдени. Даже напротив - телевизията заведе дело и срещу българския подкаст Коридор 8, прикривайки се зад авторски права.

Македонската българка Ива Михайлова в продължение на месеци не беше пусната да се лекува в България заради дело за катастрофа.

През 2020 г. Спаска Митрова, която дълги години се бори с македонската съдебна система, за да прибере детето си у дома, почина преди това да се случи. ОЩЕ: Спаска Митрова, която години се бори за детето си, почина от рак в Северна Македония