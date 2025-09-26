За "стената от дронове" и ще сработят ли на Източния фланг на НАТО: Анализ на бивш зам.-министър на отбраната

Дроновете не се използват само във военните действия, но поради тяхната достъпност и евтиност могат да бъдат използвани от други актьори - терористи и злонамерени лица. Това заяви бившият заместник-министър на отбраната и председател на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов пред БНТ. Още: "Стена срещу дронове" или Трета световна война: Анализ на Кристиан Вигенин

Каква е работата на дроновете и ще сработи ли стената?

По думите му дроновете се превърнаха в новото във военните действия. Като говорим за дроновете, те са един много широк спектър от летателни, земни и морски апарати. Отличителното за тях е евтиното и масово производство, обясни Божилов. Особеното при дроновете, по думите му е, че все по-голям става обсегът на дроновете. Има дронове, които са над 300-400 км, а наскоро Украйна обяви, че има дронове с над 500 км радиус, посочи бившият заместник-министър на отбраната.

Още: Дано догодина поразяваме цели: Дроновете в българската армия днес

Според него дронът може да проследи къде е операторът - директно в източника са прицелени. Има и радарни дронове за звуковия отпечатък, за да може да се класифицира и да се разбере каква опасност представлява. Не може с всякакво средство да се поразява от определен дрон. Комбинация от различни механизми - това е, което представлява една бъдеща "стена от дронове", поясни Йордан Божилов.

Той смята, че инициативата "стена от дронове" е да се насочат усилията на Източния фланг на НАТО за сваляне на ракети и дронове. Не само техниката и технологиите, но и начините не използване се развиват. Виждаме как малки дронове се използат срещу военни цели, отбеляза Божилов.

"Има повече неясноти около стената от дронове, но как ще се осигурят средствата и кой ще произвежда?", открои бившият зам.-министър.

Ивайло Иванов, експерт по международна сигурност, добави, че трябва да има ясни метеорологични условия, за да може да се свали един дрон. Най-важното, според него в настоящата ситуация е освен контраразузнавателната дейност, е способността да се откриват дроновете и да се проследява източникът - откъде идва неговото командване. Дори да се унищожи дронът, то той може да нанесе и непоправими щети, като човешки жертви, предупреди Иванов.

Още: Защита срещу руските дронове, включително в България: Докъде с детайлите?