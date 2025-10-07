Забравихме ли Украйна? Европейците все по-малко вярват в нуждата от по-силна армия

Подкрепата за увеличаване на военните разходи в Европа намалява, въпреки продължаващата руска агресия и новите цели на НАТО за отбрана. Това показва ексклузивно проучване на Polling Europe, направено по поръчка на Euractiv. От над 5400 анкетирани граждани на ЕС, две трети (67%) заявяват, че подкрепят повишаването на националните инвестиции в отбраната. Въпреки това резултатът бележи спад от 7% спрямо април 2024 г., когато 74% от европейците са били "за" увеличаване на военния бюджет.

Проучването разкрива отчетливо разделение между северните и южните страни. В Централна и Източна Европа 76% подкрепят по-високи военни разходи, в Северна Европа – 73%, а в Южна едва 59%.

Сред отделните държави се открояват сериозни разлики – едва 48% от италианците подкрепят увеличението, докато в Испания процентът е 68%. В Полша, която споделя граница с Русия и наскоро регистрира навлизане на 19 руски дрона в своето въздушно пространство, 86% от анкетираните настояват за по-високи военни разходи. Още: ЕС прави "стена срещу дронове" на изток след руската провокация в Полша

Политическите различия

Според политическата принадлежност, най-силна подкрепа за увеличаване на отбранителния бюджет идва от центъра и десницата: Европейската народна партия (EPP) – 85%, Renew – 80%, Европейските консерватори и реформисти (ECR) – 69%.

На обратния полюс са Зелените (51%), Левите (50%) и крайнодясната група „Патриоти“ (64%).

48% от участниците смятат, че инвестициите в отбрана трябва да се координират от Европейската комисия, докато 41% предпочитат решенията да се вземат на национално ниво. Още: Spiegel: Европа има нужда да тръгне по собствен военен път

В Южна Европа 60% подкрепят ролята на Брюксел, срещу 53% в Централна и 42% в Северна Европа. Левите партии по-често подкрепят общоевропейски подход – при социалдемократите (S&D) това мнение споделят 71%, а при Зелените – 70%.

Готова ли е Европа за война?

Над половината от анкетираните (52%) не вярват, че Европа е подготвена за продължителен военен конфликт с трета страна.

26% смятат, че континентът е „донякъде подготвен“, още толкова – че е „напълно неподготвен“. Едва 10% се определят като оптимисти. Още: Бъдещето на Бундесвера: Eurofighter, танкове и милиарди за най-силната армия в Европа

Регионално, Северна (43%) и Централна Европа (46%) са по-уверени в готовността си, докато на юг едва 35% споделят този оптимизъм. Интересен контраст се наблюдава в Испания, където 47% от гражданите смятат, че Европа е подготвена – повече, отколкото онези, които мислят обратното (42%).