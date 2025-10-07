Войната в Украйна:

Забравихме ли Украйна? Европейците все по-малко вярват в нуждата от по-силна армия

07 октомври 2025, 17:52 часа 494 прочитания 0 коментара
Забравихме ли Украйна? Европейците все по-малко вярват в нуждата от по-силна армия

Подкрепата за увеличаване на военните разходи в Европа намалява, въпреки продължаващата руска агресия и новите цели на НАТО за отбрана. Това показва ексклузивно проучване на Polling Europe, направено по поръчка на Euractiv. От над 5400 анкетирани граждани на ЕС, две трети (67%) заявяват, че подкрепят повишаването на националните инвестиции в отбраната. Въпреки това резултатът бележи спад от 7% спрямо април 2024 г., когато 74% от европейците са били "за" увеличаване на военния бюджет.

Проучването разкрива отчетливо разделение между северните и южните страни. В Централна и Източна Европа 76% подкрепят по-високи военни разходи, в Северна Европа – 73%, а в Южна едва 59%.

Сред отделните държави се открояват сериозни разлики – едва 48% от италианците подкрепят увеличението, докато в Испания процентът е 68%. В Полша, която споделя граница с Русия и наскоро регистрира навлизане на 19 руски дрона в своето въздушно пространство, 86% от анкетираните настояват за по-високи военни разходи. Още: ЕС прави "стена срещу дронове" на изток след руската провокация в Полша

Политическите различия

Според политическата принадлежност, най-силна подкрепа за увеличаване на отбранителния бюджет идва от центъра и десницата: Европейската народна партия (EPP) – 85%, Renew – 80%, Европейските консерватори и реформисти (ECR) – 69%.

На обратния полюс са Зелените (51%), Левите (50%) и крайнодясната група „Патриоти“ (64%).

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

48% от участниците смятат, че инвестициите в отбрана трябва да се координират от Европейската комисия, докато 41% предпочитат решенията да се вземат на национално ниво. Още: Spiegel: Европа има нужда да тръгне по собствен военен път

В Южна Европа 60% подкрепят ролята на Брюксел, срещу 53% в Централна и 42% в Северна Европа. Левите партии по-често подкрепят общоевропейски подход – при социалдемократите (S&D) това мнение споделят 71%, а при Зелените – 70%.

Готова ли е Европа за война?

Над половината от анкетираните (52%) не вярват, че Европа е подготвена за продължителен военен конфликт с трета страна.

26% смятат, че континентът е „донякъде подготвен“, още толкова – че е „напълно неподготвен“. Едва 10% се определят като оптимисти. Още: Бъдещето на Бундесвера: Eurofighter, танкове и милиарди за най-силната армия в Европа

Регионално, Северна (43%) и Централна Европа (46%) са по-уверени в готовността си, докато на юг едва 35% споделят този оптимизъм. Интересен контраст се наблюдава в Испания, където 47% от гражданите смятат, че Европа е подготвена – повече, отколкото онези, които мислят обратното (42%).

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
превъоръжаване европейска армия война Украйна превъоръжаване Европа
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес