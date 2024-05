Задържаха и биха опозиционен лидер в Грузия (ВИДЕО)

Кацарава, който е начело на антиокупационното движение „Силата е в единството“, редовно патрулира в окупационната линия и докладва за ситуацията на място. От кадри, разпространени в социалните мрежи се вижда как Кацарава е хванат от спецчастите докато стои мирно на булевард "Руставели". По-късно бяха разпространени снимки, от които става ясно, че той вече е в болница, а по лицето му има силни кръвонасядания.

The moment of detention of the leader of the anti-occupation movement David Katsarava



Video by Formula pic.twitter.com/n0QUw0Qg7N