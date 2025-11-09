Войната в Украйна:

Загинали и ранени при бурни вълни в Испания

09 ноември 2025, 10:05 часа 517 прочитания 0 коментара
Загинали и ранени при бурни вълни в Испания

Трима души загинаха, а 15 бяха ранени на остров Тенерифе при различни инциденти, свързани с морето. Това стана в ден, когато Канарските острови бяха в състояние на предварителна тревога заради крайбрежни явления, предаде ЕФЕ. Първият инцидент стана на плаж в района на Санта Крус де Тенерифе, когато шестима френски туристи паднаха във водата, повлечени от вълна. Екипи за спешна помощ, изпратени от Координационния център за извънредни ситуации и сигурност 112, пристигнаха на място с медицински хеликоптер и две линейки на местната служба за спешна помощ. Медицинският хеликоптер транспортира жена със средни наранявания в болница. Останалите пострадали имаха леки наранявания, но четирима от тях също бяха приети в болница, а пети получи медицинска помощ на място. Според местната полиция туристите не са спазили предпазните обозначения в зоната.

Още: Най-ужасната част от океана на земното кълбо: тук вълните достигат 25 метра

Опасни вълни в Тенерифе

Снимка: iStock

По-късно бе открито тялото на тялото на мъж във водата край южната част на острова. Мъжът бе изкаран на брега в сърдечен арест и въпреки опитите на спасителите и след това на медиците от спешна помощ да го реанимират, бе констатирана смъртта му.

Още: Ад в Австралия: Гигантски вълни отнеха човешки животи (ВИДЕО)

След това нова вълна в пристанището на Пуерто де ла Крус, в северната част на остров Тенерифе, повлече във водата десет души, при което се удави една жена.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Хеликоптер откара паднал във водата мъж до град Гуанча с тежки наранявания, но лекарите единствено констатираха смъртта му при пристигането в болницата.

Службата 112 напомни, че Канарските острови се намират в състояние на предварителна тревога заради бурно море.

Службите призоваха гражданите да бъдат изключително предпазливи, да не застават на краищата на кейове или вълноломи и да не рискуват, опитвайки се да снимат близо до мястото, където се разбиват вълните, както и да следват указанията на спасителите.

Още: Ураганът „Рафаел“ приближава Куба, усили се до трета категория

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Испания Тенерифе вълна вълни
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес