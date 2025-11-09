Загинали и ранени при бурни вълни в Испания

Трима души загинаха, а 15 бяха ранени на остров Тенерифе при различни инциденти, свързани с морето. Това стана в ден, когато Канарските острови бяха в състояние на предварителна тревога заради крайбрежни явления, предаде ЕФЕ. Първият инцидент стана на плаж в района на Санта Крус де Тенерифе, когато шестима френски туристи паднаха във водата, повлечени от вълна. Екипи за спешна помощ, изпратени от Координационния център за извънредни ситуации и сигурност 112, пристигнаха на място с медицински хеликоптер и две линейки на местната служба за спешна помощ. Медицинският хеликоптер транспортира жена със средни наранявания в болница. Останалите пострадали имаха леки наранявания, но четирима от тях също бяха приети в болница, а пети получи медицинска помощ на място. Според местната полиция туристите не са спазили предпазните обозначения в зоната.

Опасни вълни в Тенерифе

Снимка: iStock

По-късно бе открито тялото на тялото на мъж във водата край южната част на острова. Мъжът бе изкаран на брега в сърдечен арест и въпреки опитите на спасителите и след това на медиците от спешна помощ да го реанимират, бе констатирана смъртта му.

След това нова вълна в пристанището на Пуерто де ла Крус, в северната част на остров Тенерифе, повлече във водата десет души, при което се удави една жена.

Хеликоптер откара паднал във водата мъж до град Гуанча с тежки наранявания, но лекарите единствено констатираха смъртта му при пристигането в болницата.

Службата 112 напомни, че Канарските острови се намират в състояние на предварителна тревога заради бурно море.

Службите призоваха гражданите да бъдат изключително предпазливи, да не застават на краищата на кейове или вълноломи и да не рискуват, опитвайки се да снимат близо до мястото, където се разбиват вълните, както и да следват указанията на спасителите.

