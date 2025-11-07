Закон за езика в образованието: Украйна даде на Унгария проект по спорната точка за членството в ЕС

Украйна е представила на Унгария проект на закон за образованието, който отчасти отговаря на исканията на Будапеща, свързани с езиковата политика в училищата. Това заяви на 6 ноември украинският вицепремиер Тарас Качка. Унгария вече е формулирала 11-точково искане към Киев относно правата на националните малцинства, което включва възстановяване на статута на националното училище, възможност за получаване на диплома за средно образование на унгарски език и възможност за използване на унгарски език в обществения живот.

Още: Орбан прави мини алианс, който да спира помощта на ЕС за Украйна

Будапеща многократно е обвинявала Украйна в дискриминация срещу унгарското етническо малцинство, концентрирано в югозападната част на страната - в Закарпатска област. Това е обвинение, което украинското ръководство отрича.

Украйна е адресирала 5 от 11-те унгарски искания

Предложеният проект взема предвид 5 от 11-те унгарски искания, отбеляза Качка. Той не уточни кои точки са включени.

Снимка: Facebook, Viktor Orban

Ако Будапеща одобри настоящата версия, Киев е готов да внесе законопроекта в парламента. Украинските власти очакват отговор от съседите си в най-скоро време.

Още: Унгария информира ЕС за претенциите си към Украйна

Качка отбеляза, че в около две трети от 100-те унгарски училища в Украйна основният език на обучение е именно унгарски, като някои предмети се преподават на украински. Останалата една трета са украински езикови училища с няколко ключови предмета на унгарски.

"Днес, де факто, ние напълно покриваме искането на унгарската общност за образование, което задоволява техните интереси", каза Качка, цитиран от Kyiv Independent.

Унгария, която се противопоставя на членството на Украйна в Европейския съюз, най-често цитира като аргумент закона за образованието и защитата на унгарското малцинство: Унгария и Украйна ще решават заедно споровете за унгарското малцинство в Закарпатието.