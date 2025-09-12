"Запад-2025" - Ученията на Русия и Беларус, които предшестваха войната в Украйна, сега ще включат ядрени средства (ВИДЕО)

На 12 септември 2025 г. в Беларус започват съвместните учения с Русия "Запад-2025". Предишния път те се проведоха през есента на 2021 г. и с тях започна съсредоточаването на руски войски по западната граница. По-късно през февруари 2022 г., последваха ученията "Съюзна решимост," а веднага след тях и пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Броят на военнослужещите, които ще участват в настоящите учения не е обявен официално. Предполага се, че "Запад-2025" няма да са толкова мащабни, тъй като главните руски бойни части са задействани във войната в Украйна.

Считано за заплаха от руска инвазия в Прибалтика: Голяма промяна в руско-беларуското учение "Запад 2025"

Данните

По данни на литовското военно разузнаване в ученията ще вземат участие 30 хил. войници. От тях на територията на Беларус ще се намират 8 хил., вкл. и 2 хил. руснаци. По време на "Запад-2021" участваха около 200 хил. военнослужещи.

Маневрите ще се провеждат в Минска област - далече от границите на страните от НАТО, но част от ученията ще бъдат в близост до Полша и Литва.

Не е разкрит сценарият на ученията. Руските власти заявиха, че маневрите ще симулират отразяване на агресия, но това се казва преди всички учения. Украинските експерти обръщат внимание на това, че методите, приложени по време на "Запад-2021" са били използвани през първите седмици на нахлуването в Украйна.

Тактически ядрени средства

В рамките на ученията "Запад-2025" ще се отработват "планиране на използването" на руски тактически ядрени средства и новите руски ракети със среден обсег "Орешник", които Москва обеща да разположи в Беларус. Руското ядрено оръжие е разместено в Беларус от 2023 г., а Русия се задължи да защитава Беларус и с използване на ядрено оръжие.

Учението "Запад-2025" са планови, а подготовката за тях започна още през януари. Страните от НАТО, особено съседните на Русия и Беларус, също започнаха своята предварителна подготовка. Едновременно със „Запад-2025“ те провеждат свои собствени маневри - това са ученията TARASSIS в Балтийския регион (участват 11 държави, включително Великобритания и Норвегия, както и Швеция и Финландия, които наскоро се присъединиха към НАТО). Полските и литовските учения се провеждат отделно.

Приоритети

Така през септември на границата на Русия и Беларус със страните от НАТО ще бъдат концентрирани много значителни военни сили в състояние на пълна бойна готовност. Само полските военнослужещи са над 30 хиляди, предаде Медуза.ио.

"Запад 2025": Русия и Беларус със съвместни ядрени учения

Ученията на НАТО са съсредоточени върху защитата на Сувалкския пролом, ивица земя с дължина около 100 километра на границата между Полша и Литва, между Беларус и Калининградска област и единствената сухопътна връзка между балтийските страни и останалата част от НАТО. В случай на конфликт с Русия, този участък би бил от критично стратегическо значение, поради което Полша и Литва непрекъснато го укрепват.

Ескалация

Ситуацията в региона ескалира в нощта на 10 септември, когато няколко десетки руски дрона навлядоха в полоското въздушно пространство. Полски и холандски изтребители бяха вдигнати във въздуха, за да ги прехванат. НАТО официално заяви, че не смята това за атака срещу алианса, а за грешка.

Латвия и Литва обаче вече обявиха затваряне на въздушното пространство над източната си граница. Полша напълно затвори границата си с Беларус за неопределен период. Министърът на вътрешните работи Марчин Кервински заяви, че това не се дължи на ученията „Запад-2025“, а по-скоро на опасения от „провокации в широк смисъл“. Беларуският външен министър Максим Риженков заяви, че политиците „превръщат Европейския съюз в обсадена крепост“.

