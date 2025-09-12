Войната в Украйна:

Преди първия звънец: Спецакция срещу киберпрестъпленията и дрогата сред учениците

Преди първия звънец: Спецакция срещу киберпрестъпленията и дрогата сред учениците

Прокуратурата и МВР провеждат специализирана операция на територията на цялата страна за противодействие на разпространението на наркотици около училища, търговски центрове, дискотеки и други места, посещавани от ученици и подрастващи, с оглед наближаването на първия учебен ден - 15 септември. Целта на действията на прокуратурата и МВР е идентифициране и задържане на лица, разпространяващи наркотични вещества и приоритетно приключване на наказателните производства.

Операцията е разпоредена със съвместна заповед на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов и министъра на вътрешните работи Даниел Митов за подобряване взаимодействието на правозащитните органи в противодействието на престъпността срещу младите хора.

Съвместната заповед предвижда редица мерки за защита на учениците и подрастващите в киберпространството. Сред тях - мониторинг на социални мрежи, сайтове, форуми и криптирани чат канали с цел установяване и неутрализиране на вредно съдържание, застрашаващо физическото и психично здраве на децата - употреба на забранени вещества, предизвикателства, свързани със самонараняване, изкачване на височини и др.

Предвижда се ръководителите на дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП и на отдел „Киберпрестъпления“ в НСлС съвместно да осъществяват мониторинг на онлайн пространството и да предприемат незабавни мерки при установена неправомерна продажба на наркотични и психотропни вещества, „вейпове“, електронни цигари, диазотен оксид (райски газ) и др.

Онлайн мониторингът ще обхване киберпространства, в които се публикуват материали за опасни пътни нарушения (дрифт, висока скорост и др.). Ще бъдат анализирани и сигналите, подадени чрез националната телефонна линия за деца и чрез центъра за безопасен интернет с цел противодействие на киберпрестъпленията и сексуалната експлоатация на деца.

Ще бъдат подготвени материали с превантивна насоченост за това как децата да пазят личните си данни и пароли и как да общуват безопасно онлайн.

Съгласно заповедта предвидените мерки ще се прилагат дългосрочно при тясно взаимодействие между структурите на прокуратурата и МВР в цялата страна, информира прокуратурата.

Виолета Иванова
