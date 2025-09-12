Войната в Украйна:

415 тона текстил събраха клиентите на Kaufland за година

Клиентите на Kaufland България събраха 415 тона текстил  за рециклиране през 2024 г. в контейнерите за текстил, разположени на паркинги на веригата в цялата страна. 3 тона е ръстът в събраните количества през 2024 година, спрямо 2023 г. С това клиентите на Kaufland оглавяват класацията за разделно събран и последващо оползотворен текстил през годината.

Събраните количества спестяват над 6.2 т. COи 2.2 млн куб. м вода. По изчисления на специалистите от предприятието за оползотворяване на текстил, което събира суровината от контейнерите - Текслайф, събирaнето на текстил в контейнерите от паркингите на Kaufland е предотвратило замърсяване с 415 тона отпадъци и използване на пестициди при добив на памук в размер на 268 кг на общо 268 хектара плодородна земя. Спестена е енергия в размер на 3.6 млн кWh и е облекчен бюджетът на общините с повече от 33 000 лв. Предотвратено е и използването на близо 75 000 кг петрол.

Освен ползи за природата, от част от събрания текстил се генерират дарения в полза на Фонда за подпомагане на пострадали при бедствия, аварии и кризи към Българския червен кръст. Отделно на това, с малка част от разделно събрания текстил се поддържа кризисен резерв към БЧК от сезонно подходящи сортирани дрехи за реакация при бедствия и целево дарение на пострадали хора.

Над 70 контейнера са разположени към средата на 2025 г. в магазини на Kaufland в 16 града в страната и мрежата продължава да се разширява.

*Изчисленията са приблизителни и са базирани на презумпцията, че всичкият събран текстил е годен за употреба, както и че 100 кг разделно събран текстил предотвратяват производството на 75 кг нов текстил.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
