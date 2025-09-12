Тръмп показа слабост пред Путин и след ескалацията с Полша, Зеленски даде рецепта за ПВО (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп допусна нахлуването на най-малко 19 руски дрона в полското въздушно пространство в нощта на 9 срещу 10 септември да е било случайно. "Може да е било грешка. Но независимо от това, не съм доволен от нищо в тази ситуация и се надявам тя да приключи", каза той пред репортери въпреки натрупването на редица данни, сочещи към това, че действията на Москва са били преднамерени.

Defending his buddy, again. Trump on Russian drones in Poland: “It may have been a mistake. But regardless, I’m not happy with anything about this situation, and I hope it ends.” pic.twitter.com/kSy2wepebJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 11, 2025

Още: Война Русия-НАТО е на хоризонта: Данни, че Москва е действала умишлено срещу Полша. Каква е целта ѝ? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Междувременно полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че е време Тръмп да разбере, че диктаторът Владимир Путин се подиграва с него. Вместо очакваното преди срещата на върха в Аляска примирие, стопанинът на Кремъл изпраща още дронове - първо срещу Украйна, а сега и срещу НАТО, посочи очевидния факт топ дипломатът на Варшава: Путин се подиграва на Тръмп: Какво направи диктаторът в последните "две седмици" от поредния ултиматум?

"Искам да предупредя категорично срещу руската дезинформация, според която дроновете, които са навлезли в полското въздушно пространство, са украински, с цел да въвлекат Полша във войната. Това е лъжа", направи изявление полският президент Карол Навроцки след най-мащабната ескалация по оста Москва-НАТО от началото на войната в Украйна. Кремъл отрича да е пращал целенасочено безпилотни летателни апарати отвъд границите на украинската страна, но мащабът от най-малко 19 дрона е три пъти по-голям от общо всички дронове и ракети, които са навлизали в Полша от февруари 2022 г. насам.

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците да преосмислят противовъздушната си отбрана. Той предупреди, че установките Patriot и ракетите към тях са твърде скъпи, за да се противопоставят на евтините дронове - Русия изстрелва стотици всяка нощ. Patriot няма да помогнат срещу "Шахед"-ите, защото са предназначени предимно за противодействие на балистични ракети, каза Зеленски и отбеляза, че САЩ произвеждат около 50-60 ракети Patriot на месец, докато Русия изстрелва 500-800 дрона от типа "Шахед" дневно. Тъй като всеки прехващач струва милиони, а дронът - 100 000 долара, вместо това трябва да се използват по-евтини системи или алтернативни методи, смята президентът на Украйна.

Още: Зеленски се срещна с представителя на САЩ за Украйна: Какво си казаха? (ВИДЕО)

Zelensky said Patriots will not help against Shaheds, stressing they are designed primarily for ballistic missiles. He noted the US produces about 50–60 Patriot missiles a month, while Russia launches 500–800 Shaheds daily. With each interceptor costing millions versus a drone at… pic.twitter.com/1yNyCEW99Q — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 11, 2025

На съвместна пресконференция с финландския президент Александър Стуб украинският лидер заяви, че Украйна е готова да сподели опита си в многослойната противовъздушна отбрана. Полският премиер Доналд Туск вече се съгласи да изпрати военни представители в Украйна за обучение.

Зеленски допълни, че Русия може да е атакувала Полша с дронове, за да попречи на ПВО системи, които са в страната, да стигнат до Украйна преди зимата. Володимир Зеленски намекна, че Русия се надява да използва тези атаки с дронове, за да разшири границите на "приемливата" ескалация, която НАТО е готова да приеме. Случаят е подобен на това, което Русия направи, когато разположи незаконни бойци в Крим, за да завземе полуострова през 2014 г., смята украинският президент.

Още: "България е беззащитна": Полковник след нахлуването на руски дронове в Полша

Полските медии съобщиха, че около 40 000 полски войници ще бъдат разположени в граничната зона между с Беларус в резултат на засиленото напрежение около нахлуването на дроновете и предстоящите съвместни военни учения на Русия и Беларус „Запад-2025“, които започват на 12 септември. Полша вече напълно затвори границата си с Беларус. Латвия и Полша затварят въздушното си пространство по източната си граница, като в случая на Рига това е най-рано до 18 септември. Естония и Литва също ще затворят небето си.

Още: "Запад-2025" - Ученията на Русия и Беларус, които предшестваха войната в Украйна, сега ще включат ядрени средства (ВИДЕО)

Потокът от оръжие за Украйна продължава

Западните съюзници продължават да помагат и на Украйна. Швеция достави 20-ия си пакет военна помощ за Киев. Той е на стойност 836 милиона долара и включва 18 нови гаубици Archer, 155-милиметрови снаряди, мобилни радари, лодки с гранатомети и безпилотни военноморски системи, оръжия и оборудване за 32 бойни лодки, 500 мотоциклета, оборудване за въздушни бази, сензори и системи за управление за противовъздушната отбрана Tridon Mk 2 и др.

Шведският министър на отбраната Пол Йонсон каза, че новият пакет от помощ за Украйна включва допълнителни класифицирани системи и проекти, чиито подробности ще бъдат разкрити едва на бойното поле. Той заяви, че Русия трябва да очаква "шведско-украински изненади", и подчерта, че Стокхолм ще продължи да оказва натиск върху Москва, докато войната не приключи.

Sweden has delivered its 20th military aid package to Ukraine worth $836 million. It includes 18 new Archer howitzers (44 in total), 155mm shells, mobile radars, boats with grenade launchers and unmanned naval systems, weapons and gear for 32 combat boats, 500 motorcycles,… pic.twitter.com/LMHmXr347s — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 11, 2025

Швеция също така планира да увеличи подкрепата си за Украйна. Тя ще дава около 3,5 млрд. евро годишно за военна помощ за Киев до 2027 г., плюс 880 млн. евро годишно за гражданска помощ до 2028 г.

Още: Медведев директно заплаши страна от НАТО със сценарий "Украйна", приятелите на Путин в ЕС сравняват Киев с "Хамас" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Обединеното кралство ще произвежда проектирани в Украйна дронове прехващачи по силата на ново споразумение, подписано от украинския министър на отбраната Денис Шмигал и неговия британски колега Джон Хийли. Първите 1000 дрона ще бъдат произведени и доставени в Украйна, разширявайки система, която вече е доказала ефективността си срещу руските "Шахед"-и.

The UK will produce Ukrainian-designed interceptor drones under a new deal signed by Ukraine’s Defense Minister Denys Shmyhal and his British counterpart John Healey. The first 1,000 drones will be manufactured and delivered to Ukraine, expanding a system already proven effective… pic.twitter.com/EEcTPa0QK6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 11, 2025

На оръжейното изложение DSEI в Лондон украински официални лица се срещнаха и с главния изпълнителен директор на германския отбранителен гигант Rheinmetall - Армин Паппергер. Те финализираха плановете за нов завод в Украйна за производство на снаряди за въоръжените сили, като земята за него беше отредена на 9 септември. Той ще се намира в област, която е далеч от фронта и се счита за сигурна. Преговорите обхванаха и съвместни проекти за ремонт и производство на бронирани превозни средства, както и за усъвършенстване на решения за противовъздушна отбрана срещу дронове.

At the DSEI arms fair in London, Ukrainian officials met Rheinmetall CEO Armin Papperger. They finalized plans for a new plant in a secure Ukrainian region to produce Rheinmetall shells for the Armed Forces, with land allocated on September 9. Talks also covered joint projects on… pic.twitter.com/zPvYQDZp5D — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 11, 2025

Още: Дроновете над Полша: Престъпниците в Кремъл ликуват, а Доналд Туск плува в розови облаци

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Понижение във военната активност в Украйна на дневна база отчита Генералният щаб на украинската армия. На 11 септември са станали 195 бойни сблъсъка, което е с 10 по-малко спрямо 10 септември. Руснаците са хвърлили 147 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 27 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 31 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4919 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 340 повече. Руската армия е използвала 5960 FPV дрона, което е почти на същите нива като от предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо отново е в Покровското направление и в спомагателното от юг Новопавловско направление – съответно 60 и 33 спрени руски щурма за денонощието, сочи сводката. В Лиманското направление са станали 21 сблъсъка, в спомагателното Северско направление - 18, в Южнослобожанското (с основна цел Вовчанск в Харковска област) - 13, а в Торецкото направление - 12. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сражения за изминалите 24 часа.

Още: След рекордната атака: В САЩ разбраха, че Путин иска война. Тръмп със заплаха, докато Русия се готви за сблъсък с НАТО (ОБЗОР-ВИДЕО)

Руснаците имат потвърден напредък в тактическата зона Константиновка - Дружковка, т.е. северозападно от Торецк и североизточно от Покровск. Там те са навлезли в полетата северно от Бела Гора - югоизточно от Константиновка, отчита американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) на база на геолокализирани кадри. Освен това руските сили са напреднали на запад по пътя Т0516 Торецк-Константиновка в източната част на Нелиповка, която също е югоизточно от Константиновка. Те вече са стигнали до ветрозащитна преграда северно от Яблуновка, което е югозападно от Константиновка.

Руснаците напредват и южно от Предтечино - т.е. югозападно от Часов Яр, според украински източници.

Що се отнася до Лиманското направление, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец съобщи на 11 септември, че руските сили са превзели Середнe на северния фланг на град Лиман. Там руснаците поддържат позиции при Колодяз и близо до Новоселовка, а на североизток от основния град в направлението са стигнали до Ямполовка и Торско, според актуализираната карта на украинската мониторингова група DeepState.

Карта: DeepState

В този сектор от фронта руските въоръжени сили "напредват в южната част на Серебрянската гора, пробивайки отбранителните линии на врага в западна посока", твърди руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора". Водят се сражения близо до Зарично и в посока Шандриголово и Дерилово, пише източникът. Само че се появиха видеокадри, които показват как екипажи на FPV дронове от подразделението "F-16" на 53-та бригада на украинската армия нанасят удари по множество руски цели в Серебрянската гора в област Луганск. Звеното се хвали с унищожени превозно средство с войници, мотоциклет, бойна машина на пехотата, артилерийско оръдие, антени за електронна война, камера за наблюдение с голям обхват и площадка за изстрелване на дронове „Мълния”.

FPV drone crews of the 53rd Brigade's “F-16” unit struck multiple Russian targets in the Serebryanske forest, Luhansk region. Destroyed were a vehicle with troops, a motorcycle, a BMP, an artillery gun, EW antennas, a long-range surveillance camera, and a UAV “Molniya” launch… pic.twitter.com/TH2Ay4uACD — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 11, 2025

Още: Русия обвини Украйна, че е атакувала с дронове учебен център в Запорожката атомна електроцентрала

В Новопавловското направление има потвърждение, че руснаците са издигнали знамена в централната и източната част на Сосниковка (югоизточно от Великомихайловка, която е в Днепропетровска област). Това показва, че руските сили наскоро са превзели селището и вероятно са превзели още Хорошо и Вороно, които се намират източно от Сосновка, анализира ISW.

Карта: DeepState

Руски източници, включително Министерството на отбраната, твърдят, че части от 36-а моторизирана стрелкова бригада са превзели Сосновка и са напреднали югозападно от селището. Вече имаше кадри, показващи руски знамена, издигнати в централната и източната част на Новомиколаевка, която е на юг. Това показва, че руските сили наскоро са превзели селището. Константин Машовец съобщи на 11 септември, че руснаците наскоро са превзели Олександроград в Донецка област (източно от Великомихайловка) и са напреднали на север от Терново в Днепропетровска област - то се намира южно от Сосновка.

Още: Тръмп плаши Китай и Индия с нови мита, за да притисне Русия

В Покровското направление украинските сили оказват жестока съпротива на руснаците при боевете в районите на Удачно и Леонтовичи - т.е. по южния фланг на град Покровск, признава "Два майора".

Тежки сражения се водят в посока Суми, където украинските сили продължават опитите да си върнат загубените позиции в района на Андреевка - северно от град Суми, продължава руският канал. Там руснаците отблъснали две контраатаки на щурмови групи от 225-и отделен полк, подкрепени от личен състав на 119-а отделна бригада. "До 80 % от личния състав, участвал в атаките, един танк CV90 и две бронирани бойни машини бяха унищожени", твърди "Два майора". В Юнаковка се водят сражения в южната част на населеното място.

На Запорожкия фронт се водят сражения край Приморско и Степногорск, които са в най-западната част на Запорожка област, както и в посока Орехов. Видеокадри показват руска колона от военни превозни средства, за която се твърди, че се намира в окупираната част на Запорожка област - тя е била ударена от украински FPV дронове.

A Russian column of military vehicles, reportedly in the occupied part of the Zaporizhzia region, was struck by Ukrainian FPV's. pic.twitter.com/8GCLf7dBbm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 11, 2025

Още: Тръмп се моли за здравето на Лукашенко, отменя санкциите и му праща подарък (СНИМКИ)

"Краматорск е подложен на редовни обстрели, цивилни граждани загиват, а освен това руснаците преследват цивилни автомобили с дронове с голям обсег и не се свенят да публикуват тези видеоклипове в социалните си мрежи", пише междувременно украинският оператор на дронове от батальона "Айдар" Станислав Бунятов в Telegram канала си. "Съветвам местните жители да не рискуват най-ценното нещо – живота си, и да напуснат за по-безопасно място, докато ситуацията се стабилизира".

Война на ракети и дронове

През изминалата нощ - 11 срещу 12 септември - руската противовъздушна отбрана е "прехванала и унищожила" цели 221 украински дрона над Русия, съобщи военното министерство в Москва. Засегната беше Ленинградска област, взривове имаше още в Смоленска и Брянска област, а дори в руската столица трябваше да свалят безпилотни летателни апарати: Украйна разтърси Санкт Петербург, Москва и най-големия петролен терминал на Русия (ВИДЕО).

От 22:00 часа на 11 септември до сутринта на 12 септември руснаците атакуваха Украйна с 40 дрона "Шахед", "Гербер" и други видове. Според предварителни данни, оповестени към 09:00 часа тази сутрин, противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 33 безпилотни машини в северната, източната и централната част на страната. Шест дрона са поразили три локации, съобщиха украинските военновъздушни сили.

В пламъци попадна нежилищна сграда в Суми, съобщи кметът. Убити са трима души в Сумска област. В село Битици има две жертви и петима ранени след атака на руските сили. Разрушени са поне пет къщи. Още една жертва е извадена изпод отломките на гореспоменатата нежилищна сграда в Суми. Тялото е на мъж, който е работил там като охранител.

Иначе в руската Белгородска област е загинала жена след атака на украински дронове. Според местния канал "Пепел" това е станало след падане на отломки от противовъздушна руска ракета от комплекса "Панцир", която е спирала нападението.

Още: САЩ: Европа спира напълно да купува руски газ от началото на 2027 година