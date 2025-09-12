Грък поиска да бие политици, както в Непал

Министърът на здравеопазването на Гърция Адонис Георгиадис е подал наказателна жалба след като е получил обиди и смъртни заплахи в социалните мрежи от мъж, който искал да бие гръцките политици по примера на Непал, предаде гръцкото издание Kathimerini.

В публикация в X (бивш Twitter), Георгиадис каза, че се е събудил от поредица от съобщения, насочени срещу него, включително изображения от неотдавнашното нападение над финансовия министър на Непал от протестиращи, и е идентифицирал потребител на име Христос Сидиропулос, чиито публикации, според него, „са надхвърлили всякакви граници“. Той каза, че отделът за киберпрестъпления го е информирал, че потребителят е задържан и ще се изправи пред прокурор.

Георгиадис настоя за това, което той нарече образцово наказание, „не от отмъщение, а защото не трябва да позволяваме насилието и токсичността да преобладават в нашето общество“. Той каза, че свободата на словото е неоспорима, но носи отговорности и предупреди, че заплахите срещу него или семейството му ще бъдат посрещнати със съдебни действия, включително искания за премахване на анонимността, където законът го позволява.

Местните медии съобщиха, че се очаква задържаният мъж да бъде представен на прокурор в събота. ОЩЕ: Правителството в Непал падна: Разгневена тълпа уби жената на премиера и влачи финансовия министър (ВИДЕА)