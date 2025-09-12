Принц Хари изненадващо в Украйна, срещна се с жертви на руската агресия (СНИМКИ)

Британският принц Хари, херцог на Съсекс, пристигна на посещение в Украйна и се срещна с жертви на руската война в рехабилитационен в Лвов, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

By invitation of the Ukrainian Government, #PrinceHarry makes a surprise visit to Ukraine pledging support for thousands injured in war, Harry arrived with his Invictus Games Foundation team who will detail new initiatives to support those wounded in the war. #GoodKingHarry… pic.twitter.com/kpbO52L0xV — SK 💃🏾🕺 (@Rimmesfk) September 12, 2025

"Принц Хари посети центъра "Супърхюманс" в западния град Лвов, където разговаря с пациенти и медици. Хари беше придружен от представители на фондацията "Инвиктус геймс", сред които четирима ветерани, преминали през подобна рехабилитация", се казва в изявление на канцеларията на херцога на Съсекс.

По време на визитата си принц Хари разговаря и с украинската министърка по въпросите на ветераните Наталия Калмикова.

Принц Хари е вторият представител на британското кралско семейство, който посещава Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия, след херцогинята на Единбург Софи, която посети Киев миналата година.