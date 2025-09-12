Войната в Украйна:

Принц Хари изненадващо в Украйна, срещна се с жертви на руската агресия (СНИМКИ)

12 септември 2025, 10:45 часа 212 прочитания 0 коментара
Принц Хари изненадващо в Украйна, срещна се с жертви на руската агресия (СНИМКИ)

Британският принц Хари, херцог на Съсекс, пристигна на посещение в Украйна и се срещна с жертви на руската война в рехабилитационен в Лвов, предаде украинската новинарска агенция Укринформ. 

"Принц Хари посети центъра "Супърхюманс" в западния град Лвов, където разговаря с пациенти и медици. Хари беше придружен от представители на фондацията "Инвиктус геймс", сред които четирима ветерани, преминали през подобна рехабилитация", се казва в изявление на канцеларията на херцога на Съсекс.

По време на визитата си принц Хари разговаря и с украинската министърка по въпросите на ветераните Наталия Калмикова.

Принц Хари е вторият представител на британското кралско семейство, който посещава Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия, след херцогинята на Единбург Софи, която посети Киев миналата година.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
принц Хари война Украйна информация 2025
