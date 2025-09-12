Войната в Украйна:

За да патрулират Източна Европа: Франция изпраща три изтребителя Rafale

12 септември 2025, 10:47 часа 183 прочитания 0 коментара
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще изпрати три изтребителя Rafale в Полша, за да патрулират въздушното пространство над страната и други държави в Източна Европа. "След нахлуването на руски дронове в Полша, реших да мобилизирам три изтребителя Rafale, за да защитя полското въздушно пространство и източния фланг на Европа заедно с нашите съюзници от НАТО. Вчера дадох такова обещание на полския премиер Доналд Туск", написа  Макрон в социалната мрежа Х.

Обсъдено с НАТО

Той добави, че е обсъдил това решение с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и британския премиер Киър Стармър, който „също участва в защитата на източния фланг“.  Според Макрон светът не бива да се поддава на „нарастващото сплашване“ от страна на Русия.

Атаката с дронове

Припомняме, че около 20 руски дрона прелетяха на полска територия в нощта на 10 септември, когато руските въоръжени сили нанасяха удари по Украйна. Руските дронове бяха свалени за първи път в страна от НАТО. Руското министерство на отбраната заяви, че "не е планирало" да поразява цели в Полша. По информация на Bloomberg, Полша е поискала от съюзниците си от НАТО да предоставят допълнителни системи за противовъздушна отбрана и технология за борба с дронове, за да защити по-добре територията си от потенциални руски нахлувания.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
