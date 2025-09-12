Войната в Украйна:

5-кратен шампион на Висшата лига и съотборник на Роналдо се завръща там, откъдето започна приказката

Атлетик Билбао подписа с Аймерик Лапорт от Ал-Насър (Саудитска Арабия), след като ФИФА одобри трансфера на испанския защитник, съобщиха от клуба от Ла Лига. Билбао е предприел действия за връщането на Лапорт на "Сан Мамес" на 1 септември, но трансферът не е осъществен преди крайния срок, като испанските медии съобщават, че Ал-Насър не е подал данните в системата за съпоставяне на трансфери на ФИФА.

По-рано този месец ФИФА отхвърли искането от Испанската футболна федерация (RFEF) да направи изключение за Лапорт, уточнява Ройтерс. Атлетик Билбао съобщи в изявление, че е упълномощил RFEF да поиска сертификат за международен трансфер от саудитската централа и по-късно потвърди, че сделката е завършена, като 31-годишният футболист е подписал тригодишен договор.

Испанският национал Лапорт има 222 мача за баския клуб, преди да се присъедини към Манчестър Сити през 2018-а, с който спечели пет титли от Висшата лига, две купи на Футболната асоциация, три купи на лигата и Шампионската лига, преди да премине в Ал-Насър през 2023 година. Билбао е втори в класирането на Ла Лига с три победи от три мача, а в следващия кръг гостува на Алавес в събота.

