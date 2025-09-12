5-кратен шампион на Висшата лига и съотборник на Роналдо се завръща там, откъдето започна приказката

Атлетик Билбао подписа с Аймерик Лапорт от Ал-Насър (Саудитска Арабия), след като ФИФА одобри трансфера на испанския защитник, съобщиха от клуба от Ла Лига. Билбао е предприел действия за връщането на Лапорт на "Сан Мамес" на 1 септември, но трансферът не е осъществен преди крайния срок, като испанските медии съобщават, че Ал-Насър не е подал данните в системата за съпоставяне на трансфери на ФИФА.

По-рано този месец ФИФА отхвърли искането от Испанската футболна федерация (RFEF) да направи изключение за Лапорт, уточнява Ройтерс. Атлетик Билбао съобщи в изявление, че е упълномощил RFEF да поиска сертификат за международен трансфер от саудитската централа и по-късно потвърди, че сделката е завършена, като 31-годишният футболист е подписал тригодишен договор.

🚨🔴⚪️ Aymeric Laporte to Athletic Club, deal comfirmed after FIFA approval to the documents with Al Nassr!



FIFA accept Athletic reasons and Laporte will play for Bilbao, registered into La Liga and could be also into Champions League squad.



Here we go again. ✔️ pic.twitter.com/uYNKMeRdfG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2025

Испанският национал Лапорт има 222 мача за баския клуб, преди да се присъедини към Манчестър Сити през 2018-а, с който спечели пет титли от Висшата лига, две купи на Футболната асоциация, три купи на лигата и Шампионската лига, преди да премине в Ал-Насър през 2023 година. Билбао е втори в класирането на Ла Лига с три победи от три мача, а в следващия кръг гостува на Алавес в събота.