Войната в Украйна:

Заради учението "Запад-2025" и Естония затваря небето си

12 септември 2025, 10:36 часа 321 прочитания 0 коментара
Заради учението "Запад-2025" и Естония затваря небето си

Отбранителните сили на Естония са предложили да бъде въведена временна зона, свобода от полети в източната част на страната. Тя ще действа в близките седмици от 20:00 до 07:00 ч. и ще обхване територията от езерото Педассааре-Въртсярв до границата с Русия. Ще бъдат спрени самолети на гражданската авиация и любителските дронове. Ограниченията са необходими за въздушното наблюдение и учечни мероприятия на фона на съвместните учения между Русия и Беларус "Запад-2025", съобщи Медуза.ио.

Украйна разтърси Санкт Петербург, Москва и най-големия петролен терминал на Русия (ВИДЕО)

По примера на Полша 

Припомняме, че по-рано Полша затвори границата си с Беларус, а Латвия обмисля пълна забрана за пресичането на границата с Русия и Беларус. Двете държави ограничиха полетите в граничните райони. Ученията "Запад 2025" ще се проведат в Беларус от 12 до 16 септември. Предишните учения се проведоха през 2021 г. и предшестваха началото на войната в Украйна.

Снимка: iStock

Още: "Запад-2025" - Ученията на Русия и Беларус, които предшестваха войната в Украйна, сега ще включат ядрени средства (ВИДЕО)

Ученията

Ученията "Запад-2025" са планови, а подготовката за тях започна още през януари. Страните от НАТО, особено съседните на Русия и Беларус, също започнаха своята предварителна подготовка. Едновременно със „Запад-2025“ те провеждат свои собствени маневри - това са ученията TARASSIS в Балтийския регион (участват 11 държави, включително Великобритания и Норвегия, както и Швеция и Финландия, които наскоро се присъединиха към НАТО). Полските и литовските учения се провеждат отделно. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: Какво НАТО не разбра за руските дронове над Полша

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
Естония Военни учения война Украйна учение Запад 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес