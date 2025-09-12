Заради учението "Запад-2025" и Естония затваря небето си

Отбранителните сили на Естония са предложили да бъде въведена временна зона, свобода от полети в източната част на страната. Тя ще действа в близките седмици от 20:00 до 07:00 ч. и ще обхване територията от езерото Педассааре-Въртсярв до границата с Русия. Ще бъдат спрени самолети на гражданската авиация и любителските дронове. Ограниченията са необходими за въздушното наблюдение и учечни мероприятия на фона на съвместните учения между Русия и Беларус "Запад-2025", съобщи Медуза.ио.

По примера на Полша

Припомняме, че по-рано Полша затвори границата си с Беларус, а Латвия обмисля пълна забрана за пресичането на границата с Русия и Беларус. Двете държави ограничиха полетите в граничните райони. Ученията "Запад 2025" ще се проведат в Беларус от 12 до 16 септември. Предишните учения се проведоха през 2021 г. и предшестваха началото на войната в Украйна.

Снимка: iStock

Ученията

Ученията "Запад-2025" са планови, а подготовката за тях започна още през януари. Страните от НАТО, особено съседните на Русия и Беларус, също започнаха своята предварителна подготовка. Едновременно със „Запад-2025“ те провеждат свои собствени маневри - това са ученията TARASSIS в Балтийския регион (участват 11 държави, включително Великобритания и Норвегия, както и Швеция и Финландия, които наскоро се присъединиха към НАТО). Полските и литовските учения се провеждат отделно.

