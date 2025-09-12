Войната в Украйна:

Вижте как изглежда албанският виртуален министър (ВИДЕО)

12 септември 2025, 11:47 часа 247 прочитания 0 коментара
Новият министър на Албания, отговарящ за обществените поръчки, няма да бъде подкупван, заплашван или убеждаван. Това е така, защото Диела, както я наричат, е бот, генериран от изкуствен интелект, предаде „Макфакс“.

Премиерът Еди Рама, който започва четвъртия си мандат, заяви, че „Диела“, което на албански означава „Слънце“, ще управлява и възлага всички публични търгове, в които правителството наема частни компании за различни проекти. ОЩЕ: Еди Рама обяви новото правителство: Албания ще има виртуален министър

