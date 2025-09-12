Добра новина: Плевен ще има вода

Качествата на водата от първите сондажи, взети от село Ясен, са нормални и могат да бъдат използвани в резервоара на плевенчани. Количеството е около 10 литра в секунда - или 800/850 кубика за денонощие. Тази добра новина съобщи управителят на ВиК-Плевен инж. Климент Тодоров.

Новият областен управител на града Мартин Мачев вече анонсира, че ако резултатите са добри, сондажът ще бъде включен към водопроводната мрежа. Взети са проби и от втори сондаж, следващата седмица се очакват резултати и оттам.

"Работата по намиране на нови кладенци, по подмяна на тръбите, както и по краткосрочните, средносрочните и дългосрочните мерки продължава", каза областният управител. Той припомни, че вече е завършен ремонтът по водопровода на ул. „Георги Кочев", работи се по ул. „Сан Стефано“, предстои да започнат дейности и по ул. „Яне Сандански“.

"Искам да призова всички институции и граждани да работим в екип, да се дават идеи и да имаме комуникация между нас", подчерта инж. Мачев. Той изрази готовност да се работи с високо темпо по разрешаване на проблема с водоснабдяването на Плевен и засегнатите населени места.

Припомняме, че инж. Мартин Мачев бе назначен за областен управител на област Плевен на 10 септември, след като Министерският съвет взе решение да освободи от длъжност предишния областен управител Николай Абрашев.