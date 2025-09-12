Войната в Украйна:

Полша отхвърли възможността руската атака с дронове да е била "грешка"

12 септември 2025, 11:23 часа 420 прочитания 0 коментара
Полша отхвърли възможността руската атака с дронове да е била "грешка"

Няма как да има грешка при такава мащабна атака срещу Полша. Това заяви полски официален представител в отговор на предположението на американския президент Доналд Тръмп, че нахлуването на руски дронове може да е било случайно. "Мисля, че това е послание, което трябва да стигне до президента Тръмп днес. Няма никакво съмнение дали става дума за грешка. Това беше умишлена руска атака", заяви заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик пред местната телевизия "Полсат нюз".

ОЩЕ: За да патрулират Източна Европа: Франция изпраща три изтребителя Rafale

Полша свали дроновете в своето въздушно пространство с подкрепата на военни самолети от своите съюзници от НАТО. Това е първият известен случай, в който член на западния военен алианс открива огън по време на войната на Русия в Украйна.

Полският външен министър Радослав Шикорски, който днес е на посещение в Киев, също отговори на думите на Тръмп. "В нощта, в която 19 руски дрона пресякоха границата с Полша, 400 (дрона) и 40 ракети пресякоха границата с Украйна. Това не бяха грешки", подчерта той във видео, публикувано в "X".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Какво НАТО не разбра за руските дронове над Полша

По искане на Полша Съветът за сигурност на ООН ще се събере днес в Ню Йорк. Срещата ще започне в 15:00 чasa местно време, съобщи полското външно министерство.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Полша дронове руски дронове информация 2025 руски дронове Полша
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес