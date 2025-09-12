HAUSER представя албума "CINEMA", готви се за големия си концерт в София

Световноизвестният челист HAUSER, "бунтовникът на класическата сцена", представя днес – 12 септември – най-новия си солов албум "CINEMA" (Sony Music Masterworks). Албумът е не само музикално пътешествие, но и вдъхновено от България визуално преживяване – цели шест от видеоклиповете към него оживяват със сцени от Античния театър, Стария град и атрактивни локации в Пловдив, превърнал се в символ на кинематографичната му визия.

Още: Концертът на Графа в Арена 8888 София се мести на 15 ноември 2025 г. (събота)

Изборът на България за финалната спирка от турнето The Final Bow – Rebel’s Last Night не е случаен. През 2024 г. HAUSER свири в Пловдив на две разпродадени дати в Античния театър, а през пролетта на 2025 се завърна у нас, за да заснеме цели шест видеоклипа за "CINEMA" заедно с изцяло български екип. От тях - "The Music of the Night", "Le Vent, Le Cri", "What Was I Made For?" и "Concerto pour la fin d’un amour" вече са налични във видеоплатформите и пренасят зрителя в магията на Пловдив, докато България се превръща в естествения декор на световния му проект.

За "CINEMA"

Източник: Fest Team

"CINEMA" е изискано пътешествие из най-незабравимите филмови теми на всички времена. В него HAUSER интерпретира 25 емблематични произведения, записани със Симфоничния оркестър на Лондон под диригентството на Робърт Зиглер. Сред тях са "Mission: Impossible, Writing’s on the Wall" (Spectre), "Music of the Night" (Phantom of the Opera), "Tara’s Theme" (Gone with the Wind), "Somewhere in Time", "A Time for Us" (Romeo and Juliet), както и скрити съкровища от европейската филмова музика на Нино Рота, Франсис Лей, Луис Бакалов и Вангелис.

Още: МОЛЕЦ обявиха нов албум и акустичен концерт в зала 1 на НДК

Успоредно с новия албум, артистът разкрива и поредното впечатляващото видео от него, този път към "Lujon" – класика на Хенри Манчини, превъплътена в чувствена и елегантна интерпретация с характерния почерк на HAUSER. С неповторимо майсторство и страст челистът вдъхва нов живот на най-култовата филмова музика, а само след няколко месеца той ще изсвири и финалния акорд на своето световно турне The Final Bow – Rebel’s Last Night в София на 23 декември 2025 г. в зала "Арена 8888 София". "Това е най-личният ми албум досега, защото включва не само обичани класики, но и скрити диаманти, които преоткрих и обикнах. Вярвам, че те ще станат любими и на публиката", споделя HAUSER.

За предстоящия концерт в София

С продукцията, цялостната организация и визия, поверени на новата агенция на артиста Fest Management и с подкрепата на Mastercard, на 23 декември в зала "Арена 8888 София" концертът The Final Bow – Rebel’s Last Night ще бъде вечер, създадена специално за този момент – с неочаквани появи, специални музикални жестове и световни гости, избрани лично от HAUSER. Внушителна и иновативна сцена във формата на чело ще се превърне в център на спектакъла, а цялостното визуално съдържание е преобразено, за да отбележи финалната спирка от турнето – метафорично сбогуване с бунтовника и начало на нов етап от кариерата му. Специално създадена хореография за част от произведенията ще бъде представена от едни от най-добрите танцьори от българската и световната сцена, придавайки ново измерение на преживяването.

Билетите за концерта са в продажба в мрежата на Ticketstation.bg, на цени, започващи от 66 лв., а албумът "CINEMA" е достъпен във всички дигитални платформи.

Още: Foreigner празнуват 50-годишнината си с концерт в София през 2026 г.