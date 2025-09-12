Хванаха подпалвач на автомобил в Шумен

Има задържан за палежа на автомобил вчера. Установен и задържан в полицейския арест е 35-годишен мъж от село Ясенково, който чрез използване на запалителна течност е унищожил лек автомобил "БМВ", собственост на 34-годишен мъж от Шумен, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Мъжът е направил пълни самопризнания. По случая е образувано досъдебно производство.

Както БТА съобщи вчера, шуменската полиция разследва пожар в паркиран лек автомобил в Шумен, при който са засегнати още две коли, като се работи и по версия за умишлен палеж. В 03:06 часа на 11 септември на телефон 112 е приет сигнал за пожар в лек автомобил "БМВ" на ул. "Кръстю Кючуков" в Шумен. Пристигналите на мястото огнеборци успели да ликвидират пламъците с три тона вода и 30 литра пяна, но от високата температура са нанесени леки щети по паркирани в близост леки автомобили "Опел Кадет" и "Мини Купър".