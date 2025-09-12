Войната в Украйна:

Синът на Роналдиньо ще играе в Англия

12 септември 2025, 12:28 часа 175 прочитания 0 коментара
Синът на Роналдиньо ще играе в Англия

Жоао Мендес, синът на бразилската легенда Роналдиньо, подписа едногодишен договор с Хъл Сити, съобщиха от клуба от Чемпиъншип. 20-годишният футболист е израснал в младежкия отбор на Барселона, преди да премине в Бърнли през 2024-а. Той игра редовно за отбора до 21 години, но беше освободен по-рано тази година.

Сделката включва опция за едногодишно удължаване, уточнява агенция Ройтерс. "Мисля, че е добре да можеш да играеш различни стилове футбол. В Бразилия е един стил, в Испания е друг, а в Англия е още по-различен, така че това допълва играта ти, ако си играл на различни места", каза Мендес в изявление.

Бившият играч на Барселона Роналдиньо, който спечели Световното първенство с Бразилия през 2002 година и взе "Златната топка" през 2005, публикува снимка на Мендес, държащ фланелка на Хъл Сити, в Инстаграм с надпис: "Успех в новия ти клуб и предизвикателство, сине мой".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Роналдиньо Хъл Сити Чемпиъншип информация 2025
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес