Започна поклонението пред тленните останки на папа Бенедикт XVI

Германският богослов, който почина в събота на 95-годишна възраст, ръководеше Католическата църква в продължение на осем години, преди да стане първият папа от шест века насам, който се оттегли от престола през 2013 г.

Неговият наследник папа Франциск ще води погребалната церемония в четвъртък на огромния площад "Свети Петър", преди тленните му останки да бъдат положени в папската гробница под базиликата "Свети Петър", пише БГНЕС.

Бенедикт почина в манастира Mater Ecclesiae в градините на Ватикана, който беше негов дом през последното десетилетие.

Ватиканът публикува снимки на тялото му, облечен в червени папски траурни одежди и със златна митра на главата, върху катафалка в манастирския параклис.

