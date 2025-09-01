Заподозреният за убийството на Парубий шантажиран от руснаците заради тялото на загиналия си син

52-годишният задържан за убийството на украинския депутат Андрий Парубий е действал по внушение и под контрола на руските специални служби. Това съобщи на 1 септември лвовското издание „Високий Замок“, позовавайки се на запознати източници от разследването. Мъжът е бил шантажиран от руснаците, които са използвали личната му трагедия - синът му е бил сред изчезналите на бойното поле, а руските служби са обещали да върнат мъртвото му тяло, ако мъжът убие някой известен украински политик. Мъжът е избрал Парубий, тъй като знаел къде живее, според информациите.

Задържаният се е подготвял цяла година - оръжията са му били предоставени от специалните служби на Русия, а за бягството е подготвил едновременно три коли, които са били заснети от камери. Полицията е проследила пътя му до Хмелницка област, където той е наел апартамент, и именно там бе задържан.

Според статията арестуваният е признал вината си, въпреки че все още няма официално потвърждение за това, и е предоставил подробности на разследващите. Той бил хвърлил пистолета и мобилния си телефон в езеро и е изгорил дрехите си във Винниковската гора.

