Заради мизерия в болниците: Гръцките лекари стачкуват

07 ноември 2025, 15:20 часа 373 прочитания 0 коментара
Болничните лекари в Гърция се събраха в Атина на втория ден от стачката си, за да изразят недоволството си от “мизерните“ условия в държавните болници за медицинския персонал и пациентите. “Пациентите страдат. Животът им е изложен на опасност поради недостатъците на системата“ на държавните болници, въпреки “свръхчовешките усилия“ на персонала, който е на ръба на “професионалното изчерпване“, осъди Панелинската федерация на работниците в държавните болници (POEDHN). В отговор на призива на Федерацията на съюзите на болничните лекари в Гърция (OENGE), лекари и здравен персонал, работещи в държавните болници, се събраха, за да протестират пред Министерството на здравеопазването, предаде АФП.

По този начин те искат да осъдят “сериозния недостиг на персонал“ в държавните заведения, които не предизвикват “никакъв интерес“ у младите професионалисти поради ниските заплати и трудните условия на труд, според POEDHN.

Съкратиха им бюджета

Секторът на здравеопазването, включително болниците, претърпя сериозни бюджетни съкращения в Гърция по време на финансовата криза (2008-2018 г.). Хроничното му недофинансиране е широко осъждано от синдикатите.

Снимка БГНЕС

Текущите разходи за здравеопазване достигат едва 8,5% от БВП в Гърция, което е по-малко от средното за страните от Европейския съюз (ЕС) – 10,4%, според статистически данни от 2022 г.

“Мизерията е реалността, в която живеем днес като работници в системата на здравеопазването, но също така и (това, което преживяват) пациентите“, подчерта председателят на Федерацията на синдикатите на болничните лекари в Гърция (OENGE) Янис Галанопулос.

“Нормално ли е пациентите да бъдат хоспитализирани в коридорите?“, попита той по време на пресконференция преди стачката, поради твърде малкия брой болнични легла в Гърция.

Той обвини консервативното правителство, че иска “да превърне държавните болници в единици, функциониращи като предприятия, за да намали в бъдеще дела на публичния бюджет, предназначен за здравеопазване“.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Гърция Медици мизерия стачка държавни болници
